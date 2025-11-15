Hiện trạng bệnh viện lớn nhất TPHCM được xây dựng thành trung tâm y tế vùng

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, với diện tích 16ha và quy mô 1.500 giường bệnh, đang trên đà hoàn thiện để trở thành bệnh viện lớn nhất TPHCM, vượt qua kỷ lục của Bệnh viện Nhi đồng thành phố (10ha, 1.000 giường bệnh).

Bệnh viện lớn nhất TPHCM sắp đi vào hoạt động

Dự án, tọa lạc tại phường Chánh Hiệp, TPHCM (trước đây là phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một), có quy mô 19 tầng với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Khởi công từ năm 2014, công trình đã trải qua nhiều lần gián đoạn do vướng mắc về thủ tục nhà thầu, giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo chỉ đạo của tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập), các nguồn lực đã được tập trung để đẩy nhanh tiến độ. Gói thầu số 1 (thi công và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật) đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2025. Gói thầu số 2 (hệ thống khí y tế và vận chuyển mẫu bệnh phẩm) đã hoàn tất phần xây dựng và dự kiến đồng bộ vào cuối năm 2025.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều 14/11 cho thấy, công trường đang tấp nập với các thiết bị, máy móc và đội ngũ công nhân thi công các hạng mục phụ trợ như sân chính, công viên và các phần việc liên quan khác.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM khẳng định, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ hệ thống y tế TPHCM, đặc biệt trong công tác đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu. Đặc biệt, hai tòa tháp của bệnh viện được trang bị bãi đáp trực thăng, nhằm nâng cao năng lực cấp cứu đường không, rút ngắn thời gian tiếp cận và xử lý bệnh nhân nặng từ các vùng xa.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 13/11, Sở Y tế TPHCM cho biết Bệnh viện Đa khoa Bình Dương được xác định là cơ sở trọng điểm của cụm y tế vùng Đông Nam TPHCM, đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh và đào tạo chuyên môn của khu vực.

Trong thời gian tới, Hội đồng tư vấn chuyên môn, quy tụ các chuyên gia đầu ngành của TPHCM, sẽ đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững. Việc tích hợp bệnh viện này vào mạng lưới y tế TPHCM được kỳ vọng sẽ nâng tầm chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển bứt phá chung của ngành y tế.

Sau nhiều năm bỏ hoang, các hạng mục của bệnh viện sẽ được chỉnh trang, cải tạo để đồng bộ cơ sở vật chất trước khi đưa vào hoạt động.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cũng tập trung đầu tư cho các chuyên khoa mũi nhọn, hình thành hệ thống chuyên môn vững mạnh, đáp ứng vai trò bệnh viện đa khoa chuyên sâu, hiện đại.

Khuôn viên xanh trong bệnh viện là một yếu tố quan trọng, giúp tạo ra môi trường trong lành, thư giãn cho bệnh nhân và người nhà, giảm căng thẳng và cải thiện hiệu quả điều trị.

Các hạng mục như bãi xe, sảnh chính, lối đi... đang được khẩn trương thi công trong chiều 14/11.

