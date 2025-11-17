Sạt lở ở Khánh Hòa khiến 6 người chết, Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 218 của Thủ tướng về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo nội dung công điện, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn xã Nam Vĩnh Khánh đã xảy ra sự cố sạt lở đất, đá tại đèo Khánh Lê vào đêm ngày 16/11, làm vùi lấp, biến dạng 1 xe chở khách, gây hậu quả rất nghiêm trọng (6 người chết, 19 người bị thương).

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất, chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân, nhất là các gia đình có người bị thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Trung Thi).

Theo dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết ngày 18/11, khu vực Trung Bộ, trong đó có Khánh Hòa, Lâm Đồng tiếp tục còn có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất đá ở mức rất cao, nhất là trên các tuyến đường đèo, ven các sườn dốc.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất đá trên, đồng thời chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lớn, nhất là nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết để tổ chức cứu hộ, cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất để đưa các nạn nhân còn bị mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, địa phương cần kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thân nhân các gia đình có người bị chết trong việc xác định danh tính, bàn giao, tiếp nhận, đưa người bị nạn về lo hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân.

Các cơ sở y tế được giao tổ chức cứu chữa miễn phí cho những người bị thương để sớm ổn định sức khỏe, tinh thần trở về với gia đình.

Mặt khác, Thủ tướng chỉ đạo xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng nêu trên, nhất là việc chấp hành các chỉ đạo của chính quyền và cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn giao thông khi có cảnh báo, chỉ đạo phòng, tránh, ứng phó mưa lũ để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), kịp thời rút kinh nghiệm trong ứng phó tránh lặp lại sự cố tương tự.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng, phương tiện có thể để triển khai công tác khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất theo đề nghị của địa phương; đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương chỉ đạo rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở trên các tuyến giao thông; chỉ đạo triển khai biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại khu vực đang xảy ra mưa lũ nhằm hạn chế xảy ra các sự cố, tai nạn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động phòng, tránh, ứng phó.