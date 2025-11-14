Xây xong nhà mới, tái định cư cho người dân vùng lũ trong tháng 1/2026

Công điện 215 được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành nhằm đốc thúc việc tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung.

Cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tại Huế và Đà Nẵng sau bão số 12 và bão số 13.

Thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu (điện, viễn thông, giao thông, thủy lợi, …), sản xuất kinh doanh, nhất là nuôi trồng thủy hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của nhân dân.

Người dân thành phố Huế thất thần trước những thiệt hại trong trận lũ lịch sử (Ảnh: Tiến Thành).

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk làm 90 người chết và mất tích; 273 người bị thương; 1.900 nhà bị sập, đổ, trôi; gần 227.900 nhà bị hư hỏng, tốc mái...

Tổng thiệt hại ước tính gần 27.300 tỷ đồng.

Để tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân sau bão lũ, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương bảo đảm chỗ ở tạm cho người dân, khẩn trương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại, hoàn thành trước ngày 20/11.

Việc xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, theo yêu cầu của Thủ tướng, phải hoàn thành trước ngày 31/1/2026, trong đó có xây dựng khu tái định cư mới cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ người dân, các cơ quan, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường xá, trường lớp, cơ sở y tế, trụ sở làm việc, nhà xưởng sản xuất để bảo đảm chỗ ở, công tác học tập, khám chữa bệnh, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh. Việc này cần hoàn thành trước ngày 20/11.

Cũng theo Thủ tướng, các địa phương cần khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, sóng viễn thông, giao thông bị chia cắt, thủy lợi, hồ đập…

Đồng thời, địa phương cần rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai; chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo quy định.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí… đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật. Đi kèm với đó, theo ông, cần triển khai các chính sách tín dụng để khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được giao chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng…) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai để khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.