Quang Thắng hé lộ lý do diện mạo trẻ trung, thon gọn bất ngờ ở tuổi U60

“Táo” Quang Thắng cùng đông đảo nghệ sĩ tên tuổi của hai miền Bắc - Nam như Xuân Hinh, Tự Long, Hoài Linh, Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân, Trung Ruồi, Thái Sơn, Lệ Quyên… tiếp tục góp mặt trong chương trình Xuân phát tài 16 - một trong những sân chơi hài Tết quen thuộc với khán giả nhiều năm qua.

Đáng chú ý, bên cạnh sự trở lại trên sân khấu, thời gian gần đây, nghệ sĩ Quang Thắng còn khiến không ít khán giả bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, vóc dáng gọn gàng và phong thái nhanh nhẹn so với trước.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quang Thắng cho biết, anh từng bị đồng nghiệp thân thiết - nghệ sĩ Vân Dung - trêu nên quyết tâm tìm lại vóc dáng. Nhờ sự động viên của các đàn em như Trung Ruồi, Duy Nam, Thái Sơn, nam nghệ sĩ bén duyên với bộ môn pickleball và duy trì tập luyện đều đặn.

Quang Thắng nói, tập luyện giúp anh thấy trẻ trung, nhiều năng lượng hơn. Nam nghệ sĩ chọn bộ môn này vì cường độ vừa phải, phù hợp với thể trạng và độ tuổi. Do lịch làm việc thất thường, Quang Thắng không đặt khung giờ cố định, chỉ tranh thủ ra sân khi rảnh.

"Tôi không giảm cân vì “cay cú” trước lời trêu chọc của đồng nghiệp. “Vân Dung hay đùa tôi là "chửa 6 tháng", còn tôi chỉ nhận là… 3 tháng thôi. Giờ gặp Vân Dung, tôi còn bảo: "Dung ơi! Tao đẻ rồi’”, Quang Thắng cười nói.

Theo Táo Kinh tế, việc sụt cân của anh hoàn toàn nhờ tập luyện thể thao, không phải do vấn đề sức khỏe như nhiều người lo lắng.

“Ra sân gặp bạn bè, đàn em, vừa tập vừa cười nói vui vẻ, với tôi như vậy đã là một thành quả lớn về sức khỏe. Tôi đã giảm khoảng 3kg, trong đó riêng mỡ bụng giảm rõ, vòng eo từ hơn 90cm xuống còn 80cm. Bây giờ mặc sơ mi cũng gọn gàng hơn, chứ trước kia không dám mặc”, anh tiết lộ.

Nghệ sĩ cho hay, vợ rất ủng hộ việc anh duy trì tập luyện và thường xuyên nhắc chồng tranh thủ ra sân để giữ sức khỏe.

Song song với sự thay đổi về ngoại hình, công việc của Quang Thắng trong năm qua khá ổn định. Nam nghệ sĩ tham gia 2 vở diễn tại Nhà hát Kịch Hà Nội và vẫn đều đặn biểu diễn vào các tối cuối tuần. “Khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho Đất và người và Khoảng trống - hai vở tôi tham gia”, anh chia sẻ.

Từ khi đầu quân về Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng nhận được nhiều sự động viên của đồng nghiệp, có người còn ví anh như “hổ mọc thêm cánh”. Với nam nghệ sĩ, điều quan trọng nhất không phải thu nhập, cát-xê mà là “còn sống được bằng nghề, được đứng trên sân khấu và khán giả đón nhận”.

Nam nghệ sĩ cho biết bản thân luôn cố gắng cùng anh em giữ cho sân khấu của Nhà hát không khí rộn ràng, tươi mới.

Về đời sống riêng, vợ con Quang Thắng đều ở quê nhà Hải Phòng, các con còn đi học nên rất khó thu xếp để theo anh trong những chuyến ghi hình, biểu diễn. Phần lớn thời gian, anh đi diễn là để phục vụ khán giả cả nước, nhất là vào những dịp như Quốc tế Thiếu nhi hay Trung thu. “Các con tôi lại ít có cơ hội được xem bố diễn. Tôi cũng thấy các con thiệt thòi, nhưng vẫn nói để các cháu thông cảm”, anh trải lòng.

Thỉnh thoảng, vợ anh cũng chạnh lòng khi thấy vợ của nhiều nghệ sĩ khác được sánh vai cùng chồng tại các sự kiện. Tuy vậy, do say xe nặng nên việc đi lại với chị khá vất vả. “Những lúc rảnh rỗi, tôi về nhà với vợ con, coi đó là cách bù đắp”, Quang Thắng nói. Toàn bộ tiền bạc, kể cả lương, anh đều đưa vợ giữ.

"Trong môi trường nghệ sĩ, nhiều người hay đùa chuyện “chệch quỹ đạo” gia đình, cảm nắng hay rung động nhưng bản thân tôi thì không có. Nếu có chắc mọi người cũng nhận ra ngay, còn tôi tự thấy mình là người khá trong sáng", anh bày tỏ.

Thanh Thanh Hiền là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi tham gia trọn vẹn cả 16 mùa Xuân phát tài, và suốt chặng đường ấy, chị luôn đồng hành cùng danh hài Xuân Hinh. Chia sẻ về sự gắn bó đặc biệt này, nữ nghệ sĩ khẳng định chị không cho rằng việc diễn cặp suốt 16 mùa khiến khán giả nhàm chán. "Trái lại, chính sự quen thuộc ấy lại tạo nên cảm giác gắn bó, luyến lưu, để rồi chúng tôi gần như không thể rời nhau”, chị bộc bạch.

Theo Thanh Thanh Hiền, lý do quan trọng nhất để chị gắn bó lâu dài với chương trình là vẫn được nhà sản xuất tin tưởng mời tham gia, bởi điều đó cũng đồng nghĩa khán giả “vẫn còn thương, còn yêu và vẫn đón nhận mình trên sân khấu”. Với nữ nghệ sĩ, đó mới là điều đáng trân trọng nhất, còn cát-xê không phải là yếu tố tôi đặt lên hàng đầu.

Thanh Thanh Hiền chia sẻ rằng, khi đã gắn bó với nhau nhiều năm và diễn cùng nhau qua nhiều mùa, làm thế nào để luôn mới mẻ và không lặp lại là điều không hề dễ.

Nữ nghệ sĩ cho biết, sự khác biệt đến từ nhiều yếu tố: “Trước hết là kịch bản, tiếp đó là cách dàn dựng của đạo diễn, và rất quan trọng là tinh thần của người nghệ sĩ. Khi mỗi người đều cố gắng giữ cho mình một sự tươi mới, một sức thanh xuân trong cảm xúc để mỗi vai diễn, mỗi tiết mục đều có đời sống riêng”.

NSND Tự Long cho biết, mùa này cảm xúc của anh và các nghệ sĩ khi trở lại Xuân phát tài có phần khác trước, bởi đã nhiều năm mọi người không còn thường xuyên gặp nhau ở các gameshow.

Anh chia sẻ, sau khi Ký ức vui vẻ và một số chương trình dừng lại, cơ hội để anh em nghệ sĩ hai miền hội ngộ cũng ít hơn, vì thế Xuân phát tài luôn là dịp đặc biệt.

"Sau mỗi mùa gặp lại, cảm xúc không chỉ là háo hức ban đầu mà còn là sự ngậm ngùi, lưu luyến, bởi người còn, người mất, người thì lớn tuổi hơn, còn mình thấy rất rõ thời gian bào mòn sức lực, hình thể ”, nam danh hài bộc bạch.

Nhắc đến việc Táo quân tạm dừng ở dịp Tết Nguyên đán 2026, NSND Tự Long cho biết không chỉ khán giả mà ngay cả những người làm nghề cũng khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Tuy vậy, theo anh, việc chương trình khép lại ở một thời điểm đẹp lại là lựa chọn phù hợp.

Anh nói: “Nghệ thuật cũng giống như các món ăn, có những món mình ăn nhiều rồi thì cũng cần thay đổi. Việc tìm một thế hệ có thể thay thế trọn vẹn “thế hệ vàng” của Táo quân là điều không hề dễ, bởi có thể thấy đâu đó một vài gương mặt mới, nhưng để có được những "xương sống" đủ sức gánh vác trách nhiệm và tiếp tục đi đường dài thì thực sự rất khó”.

Danh hài Hoài Linh cũng là nghệ sĩ gắn bó với chương trình từ những mùa đầu tiên đến nay. Nói về lý do vẫn bền bỉ theo nghề dù đã có thể nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, Hoài Linh thừa nhận anh khó rời sân khấu, bởi nhìn vào lớp nghệ sĩ đi trước như Bảo Quốc, Kiều Mai Lý, Ngọc Giàu vẫn còn sung sức, anh càng không cho phép mình chùn bước. “Cái nghề này không làm thì buồn lắm. Còn làm được thì tôi cứ làm”, anh nói.

Hiện tại, nam nghệ sĩ chủ yếu dành thời gian cho sân khấu mới, đi phim và cho biết trong năm nay tham gia 2 dự án điện ảnh. So với trước, anh cũng giảm dần việc chạy show, chỉ nhận những chương trình phù hợp để giữ sức.

Chia sẻ về chuyện kịch bản và cát-xê, Hoài Linh cho rằng với nghệ sĩ, kịch bản vẫn là yếu tố bắt buộc phải đặt lên hàng đầu, còn thù lao thì cần sự linh hoạt.

“Nghệ sĩ không có một mức giá cố định, tùy chương trình, tùy hoàn cảnh mà mình cân đối”, anh bày tỏ. Hoài Linh nhấn mạnh điều anh trăn trở nhất hiện nay là “cần một đội ngũ biên kịch thật sự tốt” để có thể tạo ra những tác phẩm đủ chất lượng cho sân khấu.