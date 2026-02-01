Truy tìm thanh niên bốc đầu xe, rú ga trong khu dân cư ở TPHCM

Ngày 1/2, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh clip nam thanh niên bốc đầu xe, rú ga trong khu dân cư.

Trước đó, hai tài khoản mạng xã hội có tên “Duy Tay Ga” và “Nồi tay ga Gò Vấp 2” đăng tải nhiều clip quảng bá hoạt động sửa chữa, độ chế xe máy trên nền tảng mạng xã hội.

Nam thanh niên thường xuyên đăng tải clip bốc đầu xe, giới thiệu dịch vụ độ chế nồi xe tay ga ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ các clip cho thấy, một nam thanh niên thường xuyên điều khiển xe máy rú ga, bốc đầu xe ngay trong khu dân cư để giới thiệu dịch vụ độ chế nồi xe tay ga.

Đáng chú ý, một số clip được ghi lại tại hẻm 434 đường Phạm Văn Chiêu (TPHCM). Các tài khoản này hoạt động công khai trên mạng xã hội, đăng tải nhiều clip có nội dung tương tự, thu hút hàng nghìn lượt xem và tương tác.

Nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi rú ga, bốc đầu xe trong khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, gây mất an toàn cho người dân, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi. Nhiều người dân đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm để răn đe, ngăn chặn tình trạng vi phạm tương tự.