Văn phòng công ty thực phẩm ở Nha Trang bị cháy

Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin đã dập tắt đám cháy xảy ra tại một văn phòng trên đường Củ Chi, phường Bắc Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, hơn 11h cùng ngày, người dân phát hiện lửa và khói bùng phát mạnh tại văn phòng công ty thực phẩm có diện tích hơn 70m2 ở đường Củ Chi. Bên trong chứa nhiều thiết bị văn phòng, máy tính và tài liệu dễ cháy.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến dập lửa tại văn phòng công ty thực phẩm trên đường Củ Chi, phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn là ngày nghỉ nên bên trong văn phòng không có người. Người dân địa phương đã nhanh chóng báo lực lượng chức năng, đồng thời hỗ trợ di dời tài sản xung quanh khu vực để tránh cháy lan.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 15 phút, cảnh sát đã khống chế và dập tắt đám cháy.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng làm hư hỏng nhiều tài liệu, thiết bị.