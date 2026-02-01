Chủ tịch Quốc hội trao tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Cần Thơ

Sau buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, sáng 1/2, tại Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, lực lượng vũ trang nhân dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động ở thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chúc Tết (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại buổi chúc Tết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ, các cán bộ hưu trí qua các thời kỳ, gia đình chính sách và công nhân lao động đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác chăm lo cho gia đình chính sách và người nghèo cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm mọi người đều được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin, trong năm 2025, mặc dù bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều khó khăn, song đất nước ta đã vượt qua thách thức, đạt được những kết quả quan trọng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, năm 2026 cả nước phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số; TP Cần Thơ cũng phải nỗ lực đạt mục tiêu này để đến năm 2030, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành quốc gia có thu nhập trung bình khá. Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước vào năm 2045, mục tiêu là đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao. Vì vậy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cần được tiến hành ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Người đứng đầu Quốc hội đề nghị, Cần Thơ cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, thành phố phải có kế hoạch chi tiết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần tập trung cao cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển khoa học, công nghệ. Đồng thời, TP Cần Thơ là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi đặt Bộ Tư lệnh Quân khu 9, vì vậy phải đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trao quà Tết tới công nhân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông lưu ý, đoàn kết nội bộ là vấn đề hết sức quan trọng, là nền tảng để tạo sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Mọi chủ trương, mục tiêu dù lớn đến đâu cũng cần được cụ thể hóa bằng hành động của đội ngũ cán bộ và sự tham gia tích cực của mỗi người dân, mỗi gia đình, qua đó góp phần xây dựng TP Cần Thơ trở thành đô thị trung ương phát triển toàn diện, mạnh về kinh tế - xã hội, là thành phố đáng sống của vùng Tây Nam Bộ.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã chứng kiến đại diện lãnh đạo Agribank trao 4 tỷ đồng an sinh xã hội chung tay cùng TP Cần Thơ chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã trao trực tiếp 100 suất quà tặng gia đình chính sách, lực lượng vũ trang nhân dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động TP Cần Thơ.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã chứng kiến đại diện lãnh đạo Agribank trao 4 tỷ đồng an sinh xã hội chung tay cùng TP Cần Thơ chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế trong xã hội được đón Tết đủ đầy, nghĩa tình.