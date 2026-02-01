Công nhân dệt may phấn khởi với mức thưởng Tết tăng 15%

Chuẩn bị đón cái Tết thứ 23 gắn bó với Tổng Công ty May 10, chị Hoàng Thị Kiều phấn khởi mang về nhà chiếc áo khoác kỷ niệm 80 năm thành lập, bộ ấm chén màu xanh ngọc, hai chiếc áo sơ mi trắng, cuốn lịch mới và đặc biệt là nhận được thông tin lương tháng thứ 13 tăng 15% so với năm trước.

"Mọi năm được thưởng 1,5 tháng lương. Hôm tiệc tất niên vừa rồi sếp thông báo năm nay tăng 15%. Gói quà Tết tặng kèm đều là những món đồ rất chất lượng và đẹp mắt. Nhận những phần quà đó, tôi cảm thấy người lao động như mình đang được quan tâm đúng mức", chị Kiều chia sẻ.

Tiếp nối mẹ chồng, hai vợ chồng chị Kiều đều làm việc tại May 10 nhiều năm qua. Chị cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, việc doanh nghiệp vẫn bảo đảm đơn hàng, duy trì lương và thưởng đầy đủ cho người lao động khiến gia đình chị yên tâm gắn bó.

"Làm công nhân, chỉ cần công việc ổn định và có khoản thưởng Tết mang về cuối năm là mừng rồi", chị nói.

Người lao động Tổng Công ty May 10 tại ngày hội Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng sáng 1/2 (Ảnh: CTV).

Nhìn lại năm 2025, ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, đánh giá đây là một năm đặc biệt khi doanh nghiệp vừa phải ứng phó với những cú sốc bên ngoài, vừa chuẩn bị cho dấu mốc 80 năm thành lập vào đầu năm 2026.

Đáng chú ý nhất là tác động từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ, ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu dệt may. Tuy vậy, theo ông Việt, May 10 vẫn "hoàn thành và vượt tất cả các kế hoạch đề ra", nhờ chủ động điều hành và khả năng thích ứng linh hoạt.

Kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy sức chống chịu của doanh nghiệp đầu ngành: doanh thu đạt trên 5.130 tỷ đồng, tăng khoảng 8%; lợi nhuận vượt 212 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 10% so với năm 2024.

"Đây là con số mà chúng tôi rất tự hào", ông Việt nhấn mạnh, coi người lao động là trụ cột của chiến lược tăng trưởng bền vững.

Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 (Ảnh: CTV).

Theo bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam, mức lương bình quân của người lao động trong hệ thống ngành dệt may năm vừa qua đạt khoảng 11,8 triệu đồng/người/tháng.

Đối với thưởng Tết, theo số liệu nắm bắt sơ bộ chưa đầy đủ, tính đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp có mức thưởng tối thiểu là một tháng lương.

"Một số doanh nghiệp đạt mức từ 2-2,5 tháng lương. Bình quân thưởng Tết trong toàn hệ thống ngành dao động trong khoảng 1,7-1,8 tháng lương", bà thông tin.

Đại diện Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, trong năm 2026, ưu tiên hàng đầu của Công đoàn là chăm lo đời sống người lao động. Đến nay, có 6 chương trình "Tết sum vầy" được tổ chức trên cả nước, kèm theo các hoạt động hỗ trợ thiết thực như gian hàng không đồng, quà trợ cấp, "vé nghĩa tình" đưa công nhân về quê.

"Đây là những việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp", bà Tâm nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam (Ảnh: CTV).

Không dừng lại ở phúc lợi trước mắt, Công đoàn Dệt may Việt Nam còn tập trung vào đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tổ chức Hội thi thợ giỏi ngành lần thứ 7, thúc đẩy thi đua, sáng kiến cải tiến. Theo bà Tâm, nâng cao năng suất là nền tảng để đối thoại, thương lượng chính sách tiền lương, phúc lợi một cách bền vững.

Trước những rủi ro tiếp diễn trong năm 2026, đặc biệt là khả năng thuế đối ứng của Mỹ áp dụng trong cả năm, Tổng giám đốc Công ty May 10 cho biết, công ty không đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số về doanh thu hay lợi nhuận, do đặc thù ngành dệt may toàn cầu chỉ tăng 3-5% mỗi năm.

Thay vào đó, doanh nghiệp tập trung vào 2 hướng then chốt: nâng thu nhập người lao động và mở rộng thị phần nội địa. Song song với đó là 3 giải pháp dài hạn: đào tạo nguồn nhân lực gắn với công nghiệp 4.0 và AI; đầu tư sản xuất xanh, chuyển đổi số; và tổ chức lại thiết kế, sản xuất để bảo đảm việc làm ổn định, cải thiện môi trường làm việc.