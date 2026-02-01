Mỹ nói đàm phán hòa bình mang tính xây dựng, Ukraine nỗ lực đạt kết quả

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) và con rể Tổng thống Trump, ông Jared Kushner (trái) tham dự cuộc đàm phán ở Florida lần này với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev (Ảnh: EPA).

Đặc phái viên Witkoff cho biết ông đã có các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với một đặc phái viên Nga tại bang Florida (Mỹ) như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Cuộc gặp hôm 31/1 giờ địa phương, diễn ra chỉ một ngày trước khi các nhà đàm phán Ukraine và Nga dự kiến ​​gặp nhau tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất) để thảo luận về kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt xung đột.

“Hôm nay tại Florida, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã có các cuộc gặp gỡ hiệu quả và mang tính xây dựng như một phần trong nỗ lực hòa giải của Mỹ nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine”, ông Witkoff đăng tải trên mạng X.

“Chúng tôi rất phấn khởi trước cuộc gặp này vì Nga đang nỗ lực hướng tới việc thiết lập hòa bình ở Ukraine", ông nói thêm.

Ông Witkoff nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ là then chốt để đạt tiến triển trong đàm phán, trong bối cảnh Kiev bác bỏ yêu cầu của Moscow đòi Ukraine nhượng toàn bộ vùng Donbas, bao gồm cả những khu vực quân đội Nga chưa kiểm soát.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump còn cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent; con rể của Donald Trump là ông Jared Kushner; và cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Josh Gruenbaum cũng tham dự các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, cả hai bên đều không công bố chi tiết về những gì đã được thảo luận. Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov cũng cho biết trong tuần này rằng lãnh thổ không phải là vấn đề duy nhất đang được thảo luận nhưng không nêu rõ các điểm bế tắc khác.

Vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Abu Dhabi ​​dự kiến sẽ bắt đầu trong ngày 1/2, mặc dù Tổng thống Zelensky cho rằng cuộc gặp có thể bị hoãn do khủng hoảng Mỹ - Iran.

Trong bài phát biểu tối 31/1, Tổng thống Zelensky cho biết các nhà đàm phán của Ukraine đang liên lạc thường xuyên với phía Mỹ và chờ đợi các chi tiết cụ thể về những cuộc gặp tiếp theo. “Ukraine sẵn sàng làm việc trên mọi khuôn khổ. Điều quan trọng là các cuộc gặp phải diễn ra và mang lại kết quả. Chúng tôi trông đợi các cuộc gặp vào tuần tới và đang chuẩn bị cho điều đó", ông Zelensky nói.

Các phái đoàn từ Ukraine và Nga đã gặp nhau tuần trước tại Abu Dhabi trong các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên về kế hoạch do ông Trump thúc đẩy. Washington cho biết cả hai bên đang tiến gần đến một thỏa thuận, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thể tìm ra một thỏa hiệp về vấn đề then chốt là lãnh thổ trong một giải pháp thời hậu chiến.

Hiện nay Nga đã cam kết tạm dừng các cuộc tấn công vào Kiev khi Ukraine đang phải đối mặt với một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm.

Hôm 29/1, Tổng thống Trump cho biết, phía Nga đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong một tuần. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng, ông Trump “đã đưa ra yêu cầu cá nhân” với Tổng thống Vladimir Putin để ngừng nhắm mục tiêu vào Kiev cho đến ít nhất ngày 1/2 “để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán”.