Chấm lại toàn bộ bài kiểm tra vụ giáo viên tiếng Anh sửa điểm

Ngày 1/2, ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), cho biết Đảng ủy phường đã yêu cầu UBND phường tổng hợp báo cáo, trình trong đầu tuần tới nhằm xem xét và thống nhất hình thức xử lý theo quy định.

Theo ông Cường, sau khi thông tin được phản ánh, vụ việc đã gây xôn xao dư luận. Trước tình hình đó, Đảng ủy chỉ đạo UBND phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ. “Quan điểm của phường là xử lý nghiêm, đúng người, đúng việc để chấn chỉnh”, ông Cường nhấn mạnh.

Hình ảnh bài kiểm tra của học sinh bị giáo viên Tiếng Anh sửa lại được lan truyền trên mạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Về phía Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đã tập hợp lại bài kiểm tra của học sinh do cô T.T.K.N., giáo viên tiếng Anh, trực tiếp giảng dạy để phục vụ công tác xác minh.

Ngoài 19 bài kiểm tra bị phụ huynh phản ánh có dấu hiệu bị sửa điểm, nhà trường còn chỉ đạo tổ chuyên môn chấm lại toàn bộ bài kiểm tra của các lớp liên quan.

Nhà trường cũng đã báo cáo UBND phường Quy Nhơn Nam về quá trình, kết quả xác minh ban đầu, tiến độ xử lý và phương án khắc phục; đồng thời đang chờ ý kiến chỉ đạo để triển khai các bước tiếp theo.

Như Dân trí đã phản ánh, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam) phản ánh cô N. có dấu hiệu sửa bài thi nhằm chấm điểm thấp cho học sinh. Nhiều bài thi bị can thiệp bằng cách thêm nét chữ, thêm từ vào câu trả lời, khiến kết quả đúng ban đầu bị thay đổi.

Qua kiểm tra ban đầu, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh tình trạng giáo viên tự ý chỉnh sửa bài làm của học sinh. Nhà trường xác định cô N. có dấu hiệu vi phạm và đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với giáo viên này để phục vụ công tác làm rõ.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam xác định cô N. đã có hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I, năm học 2025-2026 của nhiều học sinh do mình trực tiếp giảng dạy. Hành vi này được đánh giá là vi phạm các quy định của Luật Viên chức, Luật Nhà giáo và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường cũng đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm đối với cô N. để làm rõ mục đích, mức độ vi phạm. Trên cơ sở đó, nhà trường thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xử lý kỷ luật viên chức theo quy định.