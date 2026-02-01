Năm người uống rượu tự ngâm, hai người tử vong, ba người nhập viện

Ngày 1/2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan làm rõ vụ hai người chết, ba người nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu tại nhà.

Cơ quan công an làm việc với gia đình, làm rõ nguyên nhân vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, lúc 0h30 ngày 1/2, Công an xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin tố giác của anh N.P.D. với nội dung khoảng 18h ngày 29/1, ông Nguyễn Văn Sĩ (55 tuổi, trú tại xã Bình Trưng) có tổ chức nhậu tại nhà cùng với nhóm bạn gồm ông Nguyễn Văn Hoàng (59 tuổi, anh ruột ông Sĩ), Lê Thanh Hồng (55 tuổi), Nguyễn Văn Tư (53 tuổi) và Trần Văn Hạnh (54 tuổi).

Đến sáng 30/1, ông Hạnh, Hồng và Tư cảm thấy khó chịu mệt mỏi được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Ông Hạnh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu đến 15h ngày 31/1 thì tử vong tại bệnh viện.

Ngày 31/1, ông Sĩ có biểu hiện khó thở, mệt mỏi được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu đến tối cùng ngày cũng tử vong tại bệnh viện.

Sáng 1/2, ông Hoàng cũng thấy khó chịu và được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cấp cứu.

Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp nguyên nhân tử vong của ông Hạnh và Sĩ là do suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp.

Hiện cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu để xét nghiệm vi thể, độc chất để tiếp tục điều tra.

Được biết vào thời điểm trên cả 5 người đã cùng nhau có uống chung loại rượu ngâm dây mỏ quạ được ông Sĩ ngâm để dành tại nhà. Bước đầu cơ quan công an đã thu giữ 1 bình thủy tinh bên trong có chứa rượu ngâm dây mỏ quạ và 2 chai thủy tinh bên trong chứa rượu nấm linh chi để phục vụ cho công tác giám định.