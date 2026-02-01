Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị tuyên phạt 19 năm tù

TAND tỉnh Phú Thọ vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Hà Thị Lai Hạ (24 tuổi, ở xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) về tội Giết người.

Hà Thị Lai Hạ bị tuyên phạt 19 năm tù giam về tội Giết người (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Theo cáo trạng, ngày 16/8/2025, anh N.T.D. và vợ là Hà Thị Lai Hạ xảy ra cãi nhau do anh D. không đưa tiền lương cho vợ mà muốn đưa cho mẹ đẻ vay.

Tối cùng ngày, hai vợ chồng đi ăn liên hoan với một số công nhân làm cùng ở Công ty TNHH ARP Vina, khu công nghiệp Phú Hà. Tới 0h10 ngày 17/8/2025, sau khi về nhà, họ tiếp tục cãi nhau về tiền lương của anh D..

Do bực tức, Hạ chạy vào phòng ngủ lấy một con dao gọt hoa quả dài 18,5cm rồi đâm một nhát vào ngực bên trái anh D..

Khi anh D. ôm ngực chạy ra sân kêu cứu, Hạ vẫn cầm dao đuổi theo để tiếp tục đâm chồng mình nhưng bị ông N.T.M. (bố đẻ anh D.) can ngăn và giật dao cất đi. Sau đó, anh D. tử vong tại Bệnh viện đa khoa Phú Thọ do vết thương thấu tim.

Sau khi xem xét hành vi mang tính chất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cũng như các tình tiết giảm nhẹ theo quy định, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt bị cáo Hà Thị Lai Hạ 19 năm tù về tội Giết người.