Xe máy nghi vượt đèn đỏ, tông trúng đầu ô tô, lái xe bị hất văng lên cao

Khoảng 22h57 ngày 31/1, tại khu vực nút giao Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2A (đoạn gần sân bay Nội Bài, TP Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô và một xe máy.

Hình ảnh chiếc xe máy vượt đèn đỏ, lao trúng đầu ô tô con (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào thời gian trên, ô tô con 7 chỗ (nền vàng, chữ số màu đen) đang di chuyển theo hướng từ đường Võ Văn Kiệt đi qua nút giao Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2A, thì xảy ra va chạm với một xe máy.

Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, chiếc xe máy có hành vi vượt đèn đỏ rồi lao trúng vào phần đầu ô tô con 7 chỗ. Cú tông cực mạnh khiến tài xế xe máy bị hất văng lên cao.

Nhà chức trách cho biết vụ tai nạn khiến tài xế xe máy bị thương, 2 phương tiện hư hỏng. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, bảo vệ và làm rõ nguyên nhân sự việc.