Người dân tự nguyện giao nộp 50 viên đạn súng quân dụng

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Anh Nguyễn Thanh Việt tự nguyện giao nộp 50 viên đạn súng quân dụng cho cán bộ công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng CSGT phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tăng cường vận động, thu hồi vũ khí còn cất giữ trong nhân dân.

Khoảng 15h30 ngày 30/1, tại tuyến đường Hà Khẩu, khu Hà Khẩu 2, phường Việt Hưng, tổ công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 đã tiếp nhận 50 viên đạn súng quân dụng các loại.

Số đạn trên do anh Nguyễn Thanh Việt (SN 1991, trú tại khu phố Giếng Đáy 3B, phường Việt Hưng) đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng.

Trung tá Lê Văn Tuyền, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, cho biết tổ công tác đã lập biên bản tiếp nhận và bàn giao toàn bộ số đạn cho Công an phường Việt Hưng theo quy định.