Người phụ nữ bán hàng rong nhặt được 1,3 cây vàng

Ngày 1/2, thông tin từ xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị cho hay, một người phụ nữ trú tại địa phương đã có hành động đẹp khi trả lại tài sản giá trị lớn cho người đánh rơi.

Khoảng 4h30 cùng ngày, chị Phan Thị Chiên (44 tuổi, trú tại thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Thủy) đến chợ Hồ Xá, xã Vĩnh Linh (Quảng Trị) và nhặt được một lắc tay.

Chiếc lắc tay bằng vàng chị Chiên nhặt được (Ảnh: UBND xã Vĩnh Thủy).

Chị Chiên làm nghề bán hàng rong, thường nhập hàng tại chợ Hồ Xá mang về bán lại. Quá trình tìm cách liên hệ để trả tài sản cho người đánh rơi, chị Chiên xác định chủ nhân chiếc lắc tay là anh Vũ Hồng Việt (55 tuổi), tiểu thương có gian hàng tại chợ Hồ Xá.

Anh Việt sau đó đã đến nhà chị Chiên nhận lại tài sản và gửi lời cảm ơn đến người phụ nữ.

Theo anh Việt, lắc tay làm bằng vàng, nặng 1,3 cây, được anh mua từ nhiều năm trước, hiện có giá trị trên 200 triệu đồng. Quá trình bốc hàng tại chợ Hồ Xá, anh Việt vô tình làm rơi chiếc lắc tay này.