TPHCM mưa lớn trái mùa chiều Giáng sinh

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 15h30, mưa dông đổ xuống nhiều khu vực ở TPHCM, cơn mưa bất ngờ khiến một số người đi đường không kịp trở tay, phải tấp vào lề đường tránh ướt.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, không khí lạnh đang được tăng cường xuống phía Nam và có xu hướng ổn định. Rãnh áp thấp xích đạo với trục khoảng 5-7 độ vĩ Bắc hoạt động khá mạnh trong 24 giờ tới, sau đó lùi dần về phía Nam.

Người dân TPHCM tấp vào lề đường mặc áo mưa trong chiều 24/12 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung Trung Bộ tiếp tục duy trì, trong khi nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh hơn trong 24 giờ tới rồi suy yếu dần.

Do tác động của các hình thế thời tiết trên, từ chiều tối nay đến 25/12, khu vực TPHCM và Nam Bộ xuất hiện mưa dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân theo dõi dự báo thời tiết, chủ động che chắn, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và các sự kiện đông người trong đêm Giáng sinh.