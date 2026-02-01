Báo Malaysia lo lắng khi Xuân Son trở lại ấn tượng

CLB Nam Định vừa giành chiến thắng 3-0 trước Lion City Sailors của Singapore ở cúp C1 Đông Nam Á. Trong đó, tiền đạo Xuân Son đã tỏa sáng khi đóng góp cú đúp. Với kết quả này, đội bóng thành Nam đã giành vé vào bán kết ở giải đấu này.

Xuân Son gây ấn tượng trong màu áo CLB Nam Định (Ảnh: CLB Nam Định).

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Xuân Son, tờ Makan Bola (Malaysia) bình luận: “Tiền đạo đội tuyển Việt Nam Xuân Son gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới đội tuyển Malaysia khi thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo CLB Nam Định.

Dù mới trở lại sau chấn thương nhưng Xuân Son đã thể hiện khả năng săn bàn sắc bén khi đóng góp hai bàn thắng giúp CLB Nam Định giành chiến thắng trước Lion City Sailors.

Hai bàn thắng của Xuân Son cũng giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại cúp C1 Đông Nam Á với tổng cộng 7 pha lập công cho đến thời điểm hiện tại.

Phong độ ấn tượng của Xuân Son được xem là “liều thuốc tinh thần” tốt nhất dành cho các học trò của HLV Kim Sang-sik trước cuộc đối đầu với Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới.

Đáng chú ý, trận đấu này diễn ra trên sân Thiên Thường (Nam Định cũ). Đây là sân bóng quen thuộc của Xuân Son. Yếu tố này hứa hẹn mang lại lợi thế không nhỏ cho tiền đạo gốc Brazil ở màn so tài sắp tới”.

Xuân Son trong màu áo đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia được đánh giá là mang tính sống còn, khi hai đội đang cạnh tranh trực tiếp một tấm vé duy nhất vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên trước Malaysia để giành vé đi tiếp.

Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam đang chờ đợi phán quyết của Tòa án trọng tài thể thao (CAS) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về số phận của đội tuyển Malaysia khi Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) bị FIFA buộc phải làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.