TPHCM mưa rào buổi tối, người đi đường đề phòng lốc, sét

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 18h ngày 10/12, mưa rào xuất hiện tại phường Sài Gòn, Linh Xuân, Thủ Đức, An Khánh... cùng nhiều khu vực phía Đông TPHCM. Cơn mưa bất chợt làm nhiều người dân không kịp trở tay, một số người đi xe máy vội tấp vào lề đường mặc áo mưa, tránh bị ướt.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 17h50, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy vùng mây dông phát triển và gây mưa, sét tại các phường, xã ở TPHCM gồm: Bàu Bàng, An Nhơn, An Phú Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Mỹ, Tam Bình, Tân Thới Hiệp, Hiệp Bình, An Nhơn, Cát Lái, Long Trường, Sài Gòn,...

Mưa rào xuất hiện trên diện rộng ở TPHCM vào chiều tối 10/12 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục mở rộng sang khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5mm đến 20mm, có nơi trên 30mm.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng cục bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động mang áo mưa khi ra đường, hạn chế chạy nhanh dưới trời mưa và chú ý giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác.