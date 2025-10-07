Mưa lũ cuồn cuộn đổ về, nhiều nơi ở Lạng Sơn chìm trong biển nước

Từ chiều tối 6 đến trưa 7/10, nhiều khu vực tại tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về đã khiến nhiều tuyến đường giao thông, cầu, ngầm tràn bị ngập; nhiều thôn bị cô lập gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân (Ảnh: Nông Quốc Trọng).

Chiều 7/10, khu vực Thất Khê, Tràng Định (Lạng Sơn) chìm trong biển nước.

Lúc 13h30 ngày 7/10, một đoạn mặt đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ, nay là xã Tân Tiến) bị vỡ khiến nhiều khu vực vùng trũng thấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Ảnh: Nông Quốc Trọng).

Xã Yên Bình bị cô lập (Ảnh: Công an xã Yên Bình).

Nhà cửa, ruộng vườn của người dân tại tỉnh Lạng Sơn chìm trong biển nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản (Ảnh: Beat Lạng Sơn).

Nhiều nhà dân tại xã Yên Bình, Lạng Sơn ngập gần đến nóc (Ảnh: Công an xã Yên Bình).

Nước lũ cuồn cuộn đổ về trên các sông, suối, đập tràn,... (Ảnh: Hoàng Hùng).

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng vùng áp thấp (suy yếu từ cơn bão số 11) kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ đêm 6/10 đến trưa 7/10, các khu vực trong tỉnh Lạng Sơn có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa trên 200mm (Ảnh: Beat Lạng Sơn).

Ghi nhận tại một số xã Hữu Liên, Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình, Thiện Tân,… bị ngập cục bộ, một số các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã bị ngập úng cũng gây khó khăn khi di chuyển (Ảnh: Beat Lạng Sơn).

Nước ngập vào nhà dân gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản (Ảnh: Beat Lạng Sơn).

Để cấp bách ứng phó với mưa lũ, ngập lụt và sạt lở đất chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang triển khai đồng bộ các biện pháp theo phương châm “bốn tại chỗ”; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng xử lý sự cố, không để bị động, bất ngờ với diễn biến bất thường của thiên tai (Ảnh: Beat Lạng Sơn).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đã khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu; đồng thời bố trí lực lượng túc trực, kiểm tra các điểm xung yếu, khắc phục các tuyến giao thông do bị sạt lở, cây cối gãy đổ...

Nhiều nhà dân tại xã Yên Bình bị ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: Tin Hữu Lũng).

Công an xã Vũ Lễ, Lạng Sơn cảnh báo ngập úng, sạt lở, tắc đường trên quốc lộ 1B (Ảnh: Công an xã Vũ Lễ).

Hàng loạt căn nhà tại Lạng Sơn chìm trong biển nước (Ảnh: Beat Lạng Sơn).