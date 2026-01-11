Cứu ngư dân trôi dạt trên biển

Ngày 11/1, UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, ông Nguyễn Văn Vũ (55 tuổi, trú tại thôn Tuyết Diêm 1) gặp nạn trên biển đã được tàu PTSC 03 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Quảng Ngãi ứng cứu.

Khoảng 10h20 cùng ngày, ông Vũ chèo thúng ra biển đánh cá. Sóng lớn làm lật thúng, hất văng ông Vũ xuống biển. Người này ôm phao xốp thả trôi. Đúng lúc này tàu PTSC 03 đi ngang qua đã phát hiện, ứng cứu ông Vũ.

Nhân viên trên tàu PTSC 03 cứu ông Nguyễn Văn Vũ (Ảnh: Nguyên Khoa).

Sau khi tàu PTSC 03 vào bờ, ông Vũ được cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) có hàng nghìn ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ bằng thúng câu. Ngư dân chèo thúng ra vùng biển cách bờ 1-2 hải lý thả lưới bắt cá. Nghề này giúp ngư dân kiếm 300.000-500.000 đồng mỗi ngày.

Mùa biển động, cá vào bờ nhiều hơn nhưng việc đánh bắt bằng thúng câu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thúng câu nhỏ nên dễ bị sóng đánh lật khiến ngư dân gặp nguy hiểm.