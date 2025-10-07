Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Vỡ mặt đập thủy điện

Chiều 7/10, một cán bộ Công an xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn cho biết một khu vực mặt đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ, nay là xã Tân Tiến) đã bị vỡ.

Ngay khi nắm được thông tin, Công an xã Tân Tiến phối hợp chính quyền địa phương thông tin đến người dân, hỗ trợ người dân ở vùng trũng thấp di dời tài sản, đồ đạc đến nơi an toàn.

Đến 15h, công tác đảm bảo an toàn cho người dân ở vùng trũng thấp đã cơ bản ổn định. Các lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý sự cố tại mặt đập thủy điện Bắc Khê 1.

Theo ông Trần Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Quốc Việt (Lạng Sơn), ngay khi nắm được thông tin về sự cố đập xảy ra tại đập thủy điện Bắc Khê, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Quốc Việt đã đề nghị người dân khẩn trương di dời tài sản, vật nuôi đến nơi cao ráo, an toàn.

Khu vực đập xảy ra sự cố (Ảnh: Minh Trung).

Đồng thời người dân ở vùng trũng thấp cần gia cố lại nhà cửa, đặc biệt là mái tôn, cửa sổ, các khu vực có nguy cơ sạt lở; chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết như: Lương thực khô, nước sạch, thuốc men, đèn pin, áo phao, sạc dự phòng, giấy tờ quan trọng,...

Ban Chỉ huy quân sự xã Quốc Việt đề nghị người dân tuyệt đối không đi qua vùng nước sâu, ngập lụt khi mưa lũ đang diễn ra; nghe theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, sẵn sàng sơ tán khi có lệnh; hỗ trợ nhau trong cộng đồng, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật trong quá trình phòng tránh lũ.

Người dân không được chủ quan, không chờ nước lên mới di dời.

Nước từ các sông đổ về quá nhiều

Thông tin với phóng viên Dân trí chiều 7/10, lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) xác nhận thông tin đập thuỷ điện Bắc Khê 1 ở tỉnh Lạng Sơn vừa bị vỡ.

Trước đó, một số video clip chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước từ hồ thuỷ điện chảy ào ạt xuống phía hạ du.

Hồ thuỷ điện Bắc Khê 1 bị vỡ chiều nay (Ảnh cắt từ clip).

Báo cáo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy vụ vỡ đập hồ thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Đồng, Tràng Định) xảy ra khoảng 13h30 ngày 7/10. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tỉnh Lạng Sơn đang triển khai hỗ trợ di dân vùng hạ du. Theo báo cáo, thuỷ điện này do Công ty cổ phần thủy điện Bắc Khê 1 làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý, có dung tích 4,774 triệu m3.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết ông đang cùng đoàn công tác trên đường lên Lạng Sơn để trực tiếp tham gia chỉ đạo, phối hợp xử lý vụ việc.

Thông tin với phóng viên Dân trí, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết, hai ngày qua trên địa bàn Lạng Sơn lượng mưa không quá lớn nhưng lượng nước từ các sông ở Bắc Giang, Thái Nguyên... đổ về rất nhiều dẫn đến sự cố vỡ mặt đập thủy điện Bắc Khê 1.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Ban chỉ huy tại khu vực thủy điện Bắc Khê 1 để xử lý sự cố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, trong những ngày qua các đơn vị chức năng trên địa bàn ứng trực 100% để ứng phó với các sự cố như lũ lụt, sạt lở đất, vỡ đê. Do đó, ngay khi nắm được thông tin về sự cố, các địa phương hạ lưu đã chủ động ứng phó, di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn.

"Đến nay công tác đảm bảo an toàn cho người dân đã cơ bản ổn định, chúng tôi đang nhanh chóng khắc phục sự cố", ông Dương Xuân Huyên nói.