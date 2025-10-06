Chuyển hồ sơ vụ phá rừng ở Lạng Sơn cho công an điều tra

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 6/10, lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm nhận được câu hỏi về kết quả xử lý vụ phá rừng diễn ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết sau một thời gian "nằm gai nếm mật" để thu thập thông tin, cơ quan này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ phá rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cho Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra theo đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Ảnh: Thế Kha).

Theo phản ánh của báo chí, thời gian qua tình trạng phá rừng tự nhiên ở Lạng Sơn tái diễn, bất chấp cơ quan chức năng đã nỗ lực ngăn chặn.

Tại các khu vực thuộc xã Hồng Phong, Thiện Hòa, Thiện Long, Bình Gia, Hội Hoan, lực lượng chức năng chứng kiến các khu rừng tự nhiên bị mở đường trái phép, gỗ bị cắt khúc nằm ngổn ngang và việc di chuyển gỗ bằng ô tô về các xưởng bóc trái phép.

Qua theo dõi ảnh viễn thám, thời gian rừng bị phá xảy ra vào khoảng tháng 4 năm nay. Sau thời gian gián đoạn do mùa mưa, hoạt động khai thác rừng tự nhiên tại Lạng Sơn có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Tại Tiểu khu 137A, thôn Viên Minh, xã Bình Gia phát hiện diện tích rừng tự nhiên bị phá khoảng 1,7ha. Tại lô 123, khoảnh 1, Tiểu khu 162A (thôn Nà Vường, xã Bình Gia) ghi nhận diện tích rừng tự nhiên bị phá khoảng 1,5ha, các gốc cây có đường kính 5-30cm nằm rải rác tại hiện trường.

Cây được cưa đổ xuống đường nhằm ngăn cản người và phương tiện vào hiện trường vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Dân Việt).

Thậm chí, báo chí phản ánh gỗ rừng tự nhiên bị đốn hạ, cưa xẻ, rồi tuồn bán cho các chủ xưởng và được “phù phép” thành gỗ rừng trồng, bóc thành ván, phơi khô đưa đi tiêu thụ bất hợp pháp.

Sau khi báo chí phản ánh, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cử cán bộ kiểm lâm đặc nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng đi thực địa, thu thập thông tin.