Lũ phá cửa cuốn trôi tài sản, nhiều gia đình trắng tay sau "đại hồng thủy"

Sáng 21/11, ghi nhận tại nhiều khu vực ở phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông (Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai) nước đang rút. Tuy nhiên, một số khu dân cư nằm ở vùng trũng vẫn đang bị ngập lụt, cô lập.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp tế nhu yếu phẩm nhằm đảm bảo mọi người không bị đói và rét.

Khu vực đường Hồ Đắc Di, phường Quy Nhơn Bắc, tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Lao, Bệnh phổi Quy Nhơn và Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn đang bị nước bao vây, cô lập suốt 3 ngày nay.

Bà Dương Thị Nghề (66 tuổi, trú khu vực chợ An Thạch, tổ 2, phường Quy Nhơn Bắc) kể: "Đêm 18/11, nước lũ ập vào phá tung cửa. Vì bất ngờ, tôi cùng vợ chồng con trai và cháu nhỏ phải trèo lên gác xép để tránh. Tôi cứ ngỡ gia đình bị lũ cuốn trong đêm rồi. Đêm đó, 3 con người cứ ôm nhau chờ lực lượng cứu hộ. Do dòng nước xiết, mãi đến chiều 19/11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận đưa các thành viên đến vùng an toàn”.

Theo bà, nước lũ đã cuốn trôi hầu hết tài sản trong nhà. Sáng 21/11, nước đã rút nhưng trong nhà trống không. Xe máy, tủ lạnh bị lũ cuốn trôi và mắc lại ngoài cửa nên còn giữ được. "Nhiều tài sản khác đã bị lũ cuốn trôi không biết đi đâu. Sau lũ, gia đình trắng tay, không biết bắt đầu từ đâu nữa", bà Nghề chia sẻ thêm.

Anh Trần Văn Thành (SN 1974, trú tại đường Đào Tấn, phường Quy Nhơn Đông) cho biết nước bất ngờ dâng cao, dòng lũ đã phá tung tấm cửa kéo phía trước nhà và cuốn trôi hầu hết tài sản của gia đình. Nhiều vật dụng như tivi, đồ dùng sinh hoạt, xe máy, xe đạp… bị nước lũ cuốn mất tích.

Theo anh Thành, thời điểm đó nước lên quá nhanh, anh chỉ kịp đưa vợ và con chạy sang gõ cửa nhà hàng xóm để lên trú tạm trên tầng cao. “Bao nhiêu tài sản tích góp nhiều năm đều bị dòng lũ cuốn trôi”, anh xót xa nói.

Sau khi lũ đang tạm rút, anh Nguyễn Văn Vinh (trú tại đường Hồ Đắc Di, trú tại phường Quy Nhơn Bắc) quay trở về từ vùng di tản để kiểm tra căn nhà của mình.

Anh Vinh cho biết khi nước dâng nhanh, lực lượng chức năng tiếp cận và đưa các thành viên trong gia đình đến tạm trú ở trường học. Sáng nay nước rút, anh về kiểm tra nhà cửa, tài sản còn nhưng đều hư hỏng do ngập trong nước.

Nhiều khu dân cư ở vùng trũng tại phường Quy Nhơn đang bị cô lập, nước lũ bủa vây.

Thấy nước đang rút, người dân ra khỏi nhà để tìm kiếm nhu yếu phẩm, thức ăn sau nhiều ngày bị cô lập.

Các bệnh nhân tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn lội lụt ra nhận hàng tiếp tế.

Nước bủa vây khu dân cư tại Hồ Đắc Di, phường Quy Nhơn Bắc.

Khu vực ghi nhận đường Hồ Đắc Di, phường Quy Nhơn Bắc nước đang rút dần nhưng nhiều nơi đang bị cô lập (Ảnh: Google Maps).