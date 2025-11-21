Thông tin mới nhất về thiệt hại do mưa lũ gây ra ở miền Trung

Thông tin thống kê về thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung được Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra sáng 21/11.

Về nông nghiệp, mưa lũ đã khiến 13.000ha lúa, hoa màu, rau màu và 2.059ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại. Hơn 30.730 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88ha thủy sản ở Khánh Hòa thiệt hại.

Hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông và 142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở.

Điểm sạt lở gây chia cắt giao thông trên đèo Prenn, Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Đêm qua, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, phổ biến dưới 50mm, một số trạm đo có mưa lớn như: Sông Hinh (Đắk Lắk) 131mm; Ea M’Đoal (Đắk Lắk) 97mm; Cư Kroa (Đắk Lắk) 69mm; hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 121mm; hồ Am Chứa (Khánh Hòa) 73mm; Nam Trà My (Đà Nẵng) 67mm.

Dự báo, ngày và đêm 21/11 ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa mưa tiếp tục giảm hơn so với 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm.

Ngày và đêm 22/11, Gia Lai và Đắk Lắk có mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm; khu vực Khánh Hòa mưa sẽ ngớt mưa. Từ ngày 24/11, mưa tại khu vực miền Trung sẽ giảm.

Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh, vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m và đang xuống.

Cũng theo dự báo, lũ sông Kôn (Gia Lai) xuống chậm, đến hết ngày 22/11 sẽ xuống mức báo động 1. Lũ sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) xuống chậm, đến hết ngày 22/11 sẽ xuống mức báo động 1.

Lũ sông Ba (Đắk Lắk) đến hết ngày 23/11 xuống mức báo động 1. Riêng lũ sông Krông Ana tiếp tục lên và cao hơn báo động 3.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết các hồ đang vận hành giảm lũ theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk. Tính đến sáng 21/11 đã cắt giảm lũ cho hạ du lưu vực sông Ba 109,6 triệu m3, trong đó hồ Sông Ba Hạ là 69,2 triệu m3, hồ Sông Hinh 28,7 triệu m3, hồ Krông H'Năng 11,8 triệu m3.