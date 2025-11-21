Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an Quảng Ninh

Sáng 21/11, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức lễ công bố và thông báo các quyết định về công tác cán bộ. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và trao quyết định. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng đại biểu Tỉnh ủy Lạng Sơn tham dự buổi lễ.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: QMG).

Tại sự kiện, đại diện Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, sinh năm 1978, quê Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 21/11.

Bộ Công an đồng thời bổ nhiệm và điều động Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; điều động Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ; bổ nhiệm và điều động Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm; ghi nhận đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung trong thời gian công tác tại Lạng Sơn.

Ông bày tỏ tin tưởng tân Giám đốc Công an Quảng Ninh sẽ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và tham mưu hiệu quả cho địa phương trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng trao quyết định chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cán bộ được tín nhiệm và ghi nhận sự cống hiến của những người được điều động trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, xây dựng tập thể Công an tỉnh đoàn kết, chủ động và sáng tạo. Ông mong muốn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy. Ông cam kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng lực lượng “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, giữ vững địa bàn Quảng Ninh “Trật tự - Kỷ cương - An ninh - An toàn - Lành mạnh”, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.