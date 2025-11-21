Ba ô tô bị xịt sơn đầy kính khi đỗ trong ngõ

Khoảng 9h30 ngày 21/11, chị Hoàng Thanh Quỳnh (trú phường Vinh Phú, Nghệ An) có hẹn với bạn tại một quán cà phê trên đường Ngư Hải (phường Thành Vinh, Nghệ An). Do quán hết chỗ nên chị Quỳnh đậu xe ở ngõ bên cạnh căn nhà số 167, đường Ngư Hải.

“Tôi đang ngồi trong quán cà phê thì một người phụ nữ vào tìm, hỏi chủ xe và yêu cầu đánh xe đi ngay. Tôi thấy ngõ rộng, đủ 2 làn xe chạy, không chắn cửa nhà ai nên mong chị ấy thông cảm, lát nữa xong việc sẽ đánh xe đi nhưng chị ấy kiên quyết không cho tôi đậu ở đấy và nói “đậu xe đó đừng có trách””, chị Quỳnh kể.

Ô tô của chị Quỳnh bị xịt sơn trắng lên cửa kính và gương chiếu hậu (Ảnh: Hoàng Lam).

Khoảng 10 phút sau, chị Trần Mai Phương (bạn chị Quỳnh) cũng vừa đến, đậu xe phía sau xe chị Quỳnh và cũng bị người phụ nữ kể trên phản đối. Chị Phương nói thông cảm do đang có việc, người phụ nữ không nói gì thêm.

Khoảng 11h30, khi chị Quỳnh và chị Phương ra lấy xe thì tá hỏa phát hiện toàn bộ cửa kính bên phải của 2 ô tô đã bị xịt đầy sơn trắng. Chiếc xe của một người đàn ông đậu ở đó cũng chung số phận.

“Chúng tôi đậu xe nép gọn vào lề đường, bên cạnh là tường nhà dân, khu vực này không có biển cấm dừng đỗ, cũng không cản trở phương tiện khác lưu thông nhưng không hiểu sao lại bị xịt sơn”, chị Mai Phương băn khoăn.

Vị trí đậu xe của chị Quỳnh và chị Phương (Ảnh: Hoàng Lam).

Do không xác định được ai là người xịt sơn lên xe, chị Quỳnh và chị Phương đã trình báo vụ việc lên Công an phường Thành Vinh.

Chị Phương cho rằng xịt sơn vào xe người khác là hành vi không thể chấp nhận được. Các chủ xe đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và buộc người có hành vi phá hoại khắc phục hậu quả gây ra đối với 3 ô tô nêu trên.

Chiều 21/11, đại diện lãnh đạo Công an phường Thành Vinh cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của công dân về việc ô tô bị xịt sơn. Công an phường Thành Vinh cử cán bộ có mặt tại hiện trường, ghi nhận hiện trạng và xử lý vụ việc theo quy định.