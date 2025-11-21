Quân đội sẵn sàng nhường doanh trại làm nơi sơ tán cho người dân vùng ngập

Ngày 21/11, Bộ Quốc phòng ban hành công điện hỏa tốc số 7483 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Công điện nêu rõ, để nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và người dân Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai; điều động lực lượng, phương tiện, quyết liệt triển khai các biện pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân được giao chủ động phối hợp cùng chính quyền, các lực lượng trên địa bàn cương quyết sơ tán những hộ dân còn ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; sẵn sàng nhường lại doanh trại làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

Phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) ngập trên diện rộng (Ảnh: Minh Nguyễn).

Cục Cứu hộ - Cứu nạn được giao xuất cấp 15 tấn lương khô cho Quân khu 5 trong thời gian sớm nhất kịp thời hỗ trợ nhân dân, không để dân đói.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính và Quân khu 5 vận chuyển kịp thời gạo, vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn đến các địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 5, 7 chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc quyền xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu dân cư còn bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở, tiếp tục di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn,...

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu nạn; vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt, cô lập theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Sáng nay, theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lũ đặc biệt lớn đã gây ra những hậu quả thảm khốc tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tính đến tối 20/11, đã có ít nhất 52 người chết và mất tích.

Mưa lũ cũng đã nhấn chìm gần 68.000 ngôi nhà. Trong đó, Đắk Lắk là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 39.500 nhà bị ngập, Gia Lai với 19.200 nhà, Khánh Hòa 9.000 nhà. Hàng loạt xã, phường tại các tỉnh này đang bị cô lập trong biển nước.