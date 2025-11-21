Hyundai Accent thế hệ mới: Tiết kiệm, tiện nghi, phù hợp cho nhu cầu di chuyển mỗi ngày

Theo Hyundai Thành công, thế hệ thứ 5 của Hyundai Accent được sản xuất và phân phối tại Việt Nam đã ghi nhận doanh số hơn 115.000 xe. Thế hệ mới nhất của dòng xe này có nhiều nâng cấp so với thế hệ cũ. Điểm nổi bật của Accent thế hệ mới là động cơ 1.5 với khả năng vận hành mạnh.

Accent được sản xuất hướng tới những khách hàng trẻ trung, những người yêu thích một chiếc xe hiện đại có vóc dáng thon gọn dễ dàng di chuyển trong đô thị, cũng như ổn định trong những chuyến đi xa. Accent có khung gầm tốt, hệ thống treo tinh chỉnh.

Hyundai Accent có cộng đồng hàng trăm nghìn người trên mạng xã hội Facebook và các diễn đàn.

Anh Nguyễn Trường Giang (chủ sở hữu xe Accent tại Hà Nội) cho biết: “Accent là một chiếc xe được nhiều người yêu thích vì tính phục vụ thực dụng của nó, sau 1 năm chạy xe tôi thấy ổn, xe chạy tiết kiệm, đi cao tốc đều tay đâu đó nhỉnh hơn 4 lít/100km, hệ thống làm mát hoạt động nhanh, máy bốc, các chức năng giải trí, bản đồ có đủ.

Phiên bản màu đen nhìn rất cá tính. Tôi đánh giá xe tốt trong mức giá”.

Hyundai Accent có kiểu dáng thể thao hiện đại, dáng vẻ thanh toán khá giống với phong cách Coupe – thể thao, khỏe khoắn (Ảnh: Hyundai Accent).

Phân khúc xe hạng B vốn là “cuộc chơi” của những chiếc xe cỡ nhỏ, ít tiện ích và cạnh tranh khốc liệt về giá, Accent vẫn là một chiếc xe đầy đủ tiện ích, mang giá trị đặc trưng của Hyundai.

Xe được trang bị Carplay, Android Auto không dây, hệ thống trợ lái Hyundai Smartsense - ADAS cao cấp, với khả năng hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động AHB.

Đề cao tính thực dụng, Hyundai Accent cũng trang bị trở lại khả năng gập hàng ghế thứ hai để mở rộng khoang để hành lý từ cốp vào khoang nội thất, cho phép người dùng linh hoạt hơn trong vấn đề về hành lý.

Accent có đầy đủ tiện nghi hiện đại, tiêu tốn ít xăng, thuộc dòng xe thực dụng (Ảnh: Hyundai Accent).

Trải nghiệm thực tế cho thấy Hyundai Accent chỉ tiêu tốn mức 5,89 lít/100km đường hỗn hợp, với những tài xế giàu kinh nghiệm lái đều tay, Accent chỉ tiêu thụ hơn 4 lít /100km trên đường cao tốc. Xe có đầy đủ móc ghế trẻ em theo chuẩn ISOFIX an tâm cho gia đình trẻ.

Khi cầm lái Hyundai Accent, người lái sẽ cảm nhận sự thoải mái và dễ chịu nhờ vào khả năng vận hành nhẹ nhàng.

Accent không phải là một chiếc xe thể thao, vì vậy khó có thể kỳ vọng vào những cảm giác lái hứng khởi hay tốc độ vượt trội. Thay vào đó, Accent là một người bạn tin cậy, luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của gia đình với sự ổn định và an toàn.

Trong tầm giá trên 400 triệu đồng, với nhiều phiên bản thì Accent là một lựa chọn an toàn về tài chính và hiệu năng vận hành. Nhiều chiếc Hyundai Accent cũ hiện nay trên thị trường đã chạm mốc hoạt động 500.000 km và vẫn tiếp tục được nhiều người Việt sử dụng.

Điều này càng khẳng định Hyundai Accent là lựa chọn bền bỉ, ổn định, phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài của cả gia đình lẫn kinh doanh.