Một phà chở khách đã lao vào đảo hoang ngoài khơi ở Hàn Quốc hôm 18/11. Mới đây, giới chức nước này chính thức công bố nguyên nhân vụ việc. Theo đó, người lái phà do mải xem điện thoại đã bỏ lỡ điểm rẽ, khiến phà lao vào đảo đá.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên phà chở tổng cộng 267 người trong đó có 246 hành khách và 21 thành viên thủy thủ đoàn. Tai nạn khiến 27 người bị thương nhẹ. Cảnh sát Biển Hàn Quốc cho biết, toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đều được đưa ra khỏi khu vực gặp nạn.

Chiếc phà bị đâm vào đảo hoang do lỗi người lái mải xem điện thoại (Ảnh: HK).

Phần lớn trong số đó được đưa về thành phố ven biển Mokpo. Trong khi 21 thành viên thủy thủ đoàn phải ở lại để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, chiếc phà Queen Jenuvia 2 nặng 26.000 tấn đang trên hành trình từ đảo Jeju tới thành phố Mokpo thì gặp nạn. Đơn vị vận hành Seaworld Ferry cho biết, phà có sức chứa tối đa hơn 1.000 hành khách cùng các khoang chở xe tải cỡ lớn và ô tô.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc tối muộn. Ông Kim Namhyun, 51 tuổi, giáo viên dạy lặn ở đảo Jeju là một trong những nhân chứng có mặt trên phà thời điểm đó. Vị khách mô tả một tiếng động lớn vang lên giữa đêm khiến mọi người đều hoảng loạn.

"Tôi tưởng mình sắp chết. Âm thanh quá lớn", ông Kim nhớ lại.

Bản thân vị khách này từng chứng kiến thảm kịch chìm phà Sewol xảy ra vào năm 2014 nên rất hoảng sợ. Tuy nhiên ông tự trấn an bản thân cần bình tĩnh, mặc áo phao lên người và chờ đợi.

Người lái mải xem điện thoại, phà chở 246 hành khách bị mắc cạn ở đảo hoang (Nguồn video: SCMP).

Hình ảnh được một số nhân chứng ghi lại cho thấy cảnh các hành khách mặc áo phao, bình tĩnh chờ để được di chuyển sang tàu cứu hộ. Ở một góc quay khác, mũi phà bị mắc kẹt lên mép của hòn đảo hoang nhưng phần thân vẫn giữ thẳng. Thời tiết lúc sự cố xảy ra được mô tả ổn định, có gió nhẹ.

Tại cơ quan điều tra, người lái phà ban đầu khai vô lăng bị trục trặc. Sau đó dựa trên các kết quả thực tế ghi nhận, người này phải thừa nhận do mải xem điện thoại nên bỏ lỡ điểm rẽ. Đại diện Cảnh sát Biển Hàn Quốc cho biết, người này sẽ bị truy tố vì hành vi cẩu thả.

Vụ việc đang nhận sự quan tâm đặc biệt của dư luận Hàn Quốc. Người dân nước này vẫn chưa nguôi ngoai về ký ức vụ chìm phà Sewol chở nhiều học sinh trong chuyến đi thực tế đến Jeju vào năm 2014.

Thời điểm đó khi đó, phà rời cảng Incheon ở phía tây và chìm gần khu vực xảy ra sự cố của phà Queen Jenuvia 2, gần phía ngoài đảo Jindo. Phà chở 470 hành khách, chủ yếu là học sinh.

Nguyên nhân vụ chìm phà Sewol được giới chức xác nhận do chở quá tải và bị thay đổi cấu trúc trái phép nhằm chở được thêm người nhiều hơn so với thiết kế ban đầu.

Khi phà vào đoạn cua quá gấp đã nghiêng mạnh rồi lật sang một bên. Thời điểm đó, hành khách bị yêu cầu ở yên trong cabin. Thuyền trưởng và một số thủy thủ được cứu bằng tàu tuần duyên.

Tai nạn khiến 304 người thiệt mạng. Sau đó, xác phà Sewol được trục vớt và đưa về thành phố Mokpo sau gần 3 năm gặp nạn.

Hình ảnh chiếc phà chở học sinh dần chìm xuống trước ống kính truyền hình trực tiếp vẫn là nỗi ám ảnh suốt hơn 10 năm qua, trở thành một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của Hàn Quốc.