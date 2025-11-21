FPT Schools lần đầu tổ chức sân chơi AI và Robotics cho học sinh toàn quốc

Không chỉ là một cuộc thi AI và Robotics mang chuẩn mực quốc tế, FAnRoC còn là một sáng kiến nhằm lan tỏa đam mê công nghệ và trách nhiệm cộng đồng tới học sinh.

Đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng và hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, hướng học sinh đến tư duy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn vì một tương lai bền vững.

FAnRoC (2025-2026) - Sáng tạo số - Kiến tạo xanh.

Là hệ thống giáo dục thuộc tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT Schools chú trọng đến nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ Việt Nam. Trong vài năm qua, hệ thống đã đưa các công nghệ mới như AI, Robotics vào đào tạo sớm cho học sinh nội bộ.

Minh chứng cho hiệu quả của chiến lược này là bề dày thành tích, giải thưởng của học sinh FPT School tại các cuộc thi về STEM, Tin học, Robotics trong nước và quốc tế.

Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT - Tập đoàn FPT, chia sẻ: “Sáng kiến FAnRoC ra đời với kỳ vọng khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu và sáng tạo khoa học công nghệ cho học sinh cả nước. Cuộc thi tạo điều kiện để học sinh khám phá tiềm năng bản thân, góp phần phát hiện và ươm mầm tài năng trẻ, hướng đến việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai”.

Ông Lê Ngọc Tuấn - Giám đốc Trải nghiệm công nghệ Khối giáo dục Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng công nghệ (HĐCN) FPT Schools, đại diện ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “FAnRoC giúp học sinh tiếp cận sớm và xây dựng tư duy công nghệ đúng đắn, phát triển năng lực số và kỹ năng mềm cần thiết như tinh thần đồng đội, kỹ năng lãnh đạo, khả năng giải quyết vấn đề.

Tham gia cuộc thi, các em có cơ hội giải quyết các thử thách AI và Robotics đa dạng, phát triển những sáng kiến hữu ích, gặp gỡ và học hỏi từ những thầy cô, chuyên gia công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước”.

Sân chơi công nghệ Việt với tiêu chuẩn thi đấu quốc tế

Điểm độc đáo của FAnRoc là tính quốc tế. Toàn bộ đề thi, luật đấu vòng thi robotics được xây dựng như một phiên bản ánh xạ của FIRST Global Challenge (FGC) - một trong những giải đấu Robotics lớn bậc nhất thế giới.

Các thầy cô hướng dẫn và đội tuyển FIRST Global Challenge Việt Nam mang kinh nghiệm, kỹ năng thi đấu quốc tế vào FanRoC (Ảnh: FPT Schools).

Kinh nghiệm thực chiến mà các thầy cô FPT Schools thu thập được từ quá trình đồng hành và hướng dẫn đội tuyển FGC Việt Nam trong nhiều năm qua sẽ được đưa vào chương trình đào tạo chuyên sâu của FAnRoC.

Điều này đảm bảo rằng các tài năng công nghệ trẻ được tiếp cận với tư duy chiến thuật quốc tế sớm nhất, nâng cao tính cạnh tranh và khả năng thích ứng của các đội thi.

Ông Tuấn khẳng định: “Tinh thần này cũng phản ảnh định hướng giáo dục của FPT Schools - không chỉ học để hiểu, mà học để sẻ chia. Học sinh đào tạo học sinh, tạo nên những thế hệ học sinh không chỉ giỏi lý thuyết mà còn giàu kinh nghiệm thực chiến sẵn sàng cho sân chơi quốc tế”.

Quy mô toàn quốc - giải thưởng giá trị

Cuộc thi FAnRoC bao gồm các bảng đấu cấp tiểu học và THCS, với hai hạng mục Nội bộ (dành cho học sinh FPT Schools) và Mở rộng (dành cho học sinh trường ngoài hệ thống).

Đối tượng, giá trị giải thưởng của FanRoc 2025 (Ảnh: FPT Schools).

Trong quá trình tham dự, các bạn học sinh và huấn luyện viên sẽ được tham gia đào tạo chuyên sâu về AI và Robotics với sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia công nghệ, mentor (huấn luyện viên) hàng đầu, diễn giả khách mời trong và ngoài FPT.

FAnRoC còn là nơi quy tụ, kết nối, trao đổi kinh nghiệm của các tài năng công nghệ trẻ, giúp học sinh rèn luyện tư duy logic, tinh thần đồng đội, khả năng giải quyết vấn đề dưới áp lực cao, và kỹ năng thuyết trình, lãnh đạo.

Các đội chơi xuất sắc sẽ có cơ hội chinh phục tổng giá trị giải thưởng lên đến 7 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, hiện vật, học bổng toàn phần và các phần thưởng khác.

Giải đặc biệt duy nhất (giải Seymour Papert) trị giá gần 1 tỷ đồng được trao cho đội chơi xuất sắc nhất, bao gồm tiền mặt, bộ kit robotics trị giá 70 triệu đồng, cùng học bổng toàn phần cả cấp học tại FPT Schools cho các thành viên trong đội.

Top các đội đạt điểm cao ở vòng chung kết còn có cơ hội tham dự các giải đấu STEM, robotics như Green STEM, FIRST Tech Challenge.

Các đội thi hoặc đại diện trường quan tâm có thể đăng ký tham gia bằng cách truy cập https://www.fanroc.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp với các cơ sở FPT Schools trên toàn quốc để nhận tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Chủ đề của FAnRoC “Sáng tạo số - Kiến tạo xanh” gắn liền với chủ đề năm học 2025-2026 của FPT Schools, “Học sâu sắc để yêu thương”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu nhận kiến thức, kỹ năng học thuật phải đi đôi với sự kết nối cộng đồng và ý thức trách nhiệm xã hội.

Học sinh FPT Schools học cách lắp ghép, lập trình robot trong một tiết học STEM (Ảnh: FPT Schools).

Đại diện FPT Schools kỳ vọng thông qua FAnRoC, học sinh sẽ không chỉ trở thành những nhà sáng tạo công nghệ mà còn là thế hệ công dân số toàn cầu có trách nhiệm, nhân văn và tử tế.