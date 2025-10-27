Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Lò Xo, hàng trăm ô tô mắc kẹt

Ngày 27/10, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng xuyên đêm khắc phục sạt lở trên đèo Lò Xo, nối tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, do mưa lớn kéo dài, nhiều điểm trên đèo bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông ách tắc, hàng trăm phương tiện bị ùn tắc trên đèo gần 2 ngày qua.

Nhiều phương tiện ùn tắc, nối dài trên đèo Lò Xo (Ảnh: Chí Anh).

Đêm 26/10, lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân công khẩn trương san gạt, dọn dẹp đất đá để sớm thông đường.

Đến trưa 27/10, đoạn đèo thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản lưu thông trở lại, trong khi các điểm sạt lở phía thành phố Đà Nẵng vẫn đang được khắc phục.

“Khu vực đèo vẫn đang mưa lớn, phát sinh thêm nhiều điểm sạt lở mới nên tuyến chưa thể thông hoàn toàn. Cảnh sát giao thông đã chốt chặn ở 2 đầu đèo để hướng dẫn phương tiện chờ thông đường mới được di chuyển”, đại diện Khu Quản lý đường bộ III thông tin.

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông trên đèo Lò Xo (Ảnh: Chí Anh).

Tài xế Nguyễn Thanh Tiến (trú tại TPHCM) cho biết xe của anh bị kẹt giữa đèo từ trưa 26/10 đến nay vẫn chưa thể di chuyển.

“Thời gian bị kẹt, tôi chỉ biết ăn mì tôm sống và uống nước mang theo, chờ lực lượng chức năng mở đường”, anh Tiến chia sẻ.

Trước tình cảnh nhiều tài xế bị mắc kẹt, Đội SOS Lò Xo (xã Đăk Pét, tỉnh Quảng Ngãi) đã mang bánh, sữa, mì tôm và nước uống lên hỗ trợ.

Anh Hồ Diện, thành viên Đội SOS Lò Xo cho biết do địa hình hiểm trở, nhiều điểm sạt lở sâu nên đội phải dùng nhiều loại phương tiện để vận chuyển nhu yếu phẩm, cố gắng tiếp cận từng nhóm tài xế trên đèo.

Đội SOS Lò Xo vượt qua nhiều điểm sạt lở để tiếp tế lương thực cho các tài xế mắc kẹt (Ảnh: Chí Anh).

Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo các phương tiện tạm thời chưa di chuyển qua đèo Lò Xo (nối tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng).

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, trên đèo Lò Xo, đoạn qua thành phố Đà Nẵng có khối lượng sạt lở lớn, gây chia cắt giao thông tạm thời. Lực lượng chức năng đang huy động phương tiện, nhân lực để hốt dọn.