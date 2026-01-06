Cấm nhiều loại xe đi vào cao tốc La Sơn - Hòa Liên đến hết Tết Nguyên đán

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này sẽ tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, nối giữa thành phố Huế và Đà Nẵng.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp, đơn vị chủ đầu tư mở rộng tuyến La Sơn - Hòa Liên triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời, sau khi cao tốc này xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ lớn hồi cuối năm 2025.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên từng xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ kéo dài hồi cuối năm 2025 (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa kéo dài. Dù lượng mưa không quá lớn, nguy cơ sạt lở vẫn có thể xảy ra, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông vào ban đêm.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, thời gian kéo dài từ ngày 5/1 đến 5/3.

Trong thời gian này, đơn vị chủ đầu tư cấm các loại ô tô khách, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến. Các phương tiện còn lại chỉ được đi qua cao tốc La Sơn - Hòa Liên vào thời điểm 5h-17h hàng ngày.

Sau thời gian tổ chức phương án tạm thời, cơ quan chức năng sẽ đánh giá, tổ chức thông xe bình thường.

Như Dân trí đã đưa tin, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên xảy ra nhiều vị trí sạt lở taluy dương, sụt lún taluy âm gây nứt, gãy mặt đường, đặc biệt là tại các đoạn km42+700 - km42+800 và km50+700-km50+800.

Trước tình trạng nêu trên, ngày 7/11, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phát thông báo về phương án tổ chức giao thông tạm thời tại dự án cao tốc này.

Tại các vị trí bị sạt lở nghiêm trọng, cơ quan chức năng chỉ tổ chức thông đường 1 làn xe; cấm các loại ô tô khách, xe tải từ 6 trục trở lên đi qua cao tốc. Các phương tiện còn lại chỉ được phép chạy ban ngày.

Sau đó, phương án tạm thời liên tục được gia hạn khi cơ quan chức năng đánh giá nguy cơ sạt lở cao ở nhiều vị trí dọc tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên.