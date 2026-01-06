Người đàn ông tử vong do nhảy sông cứu người nghi say rượu

Ngày 6/1, UBND xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận một người đàn ông đã tử vong sau khi nhảy xuống sông Ba để cứu người khác. Nạn nhân được xác định là ông T.V.Đ. (43 tuổi, trú tại xã Sơn Hòa).

Theo thông tin ban đầu, tối 5/1, ông Đ. phát hiện một người đàn ông nghi say rượu nhảy xuống sông Ba đoạn qua địa bàn xã Sơn Hòa. Không ngần ngại, ông Đ. đã lao xuống ứng cứu nhưng không may bị nước cuốn trôi và mất tích.

Thi thể nạn nhân được trục vớt, bàn giao cho gia đình mai táng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 9h25 ngày 6/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt được thi thể ông Đ., sau đó bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Về phần người đàn ông nghi say rượu, may mắn đã bám được vào thành cầu và được một người đánh cá cứu vớt, sau đó đưa đến bệnh viện để điều trị.