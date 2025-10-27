Vượt dòng nước xiết đưa cháu bé 8 tháng tuổi đi cấp cứu

Chiều 27/10, lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu một cháu bé 8 tháng tuổi tại Đà Nẵng bị ngã xuống dòng nước lũ, đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong bối cảnh mưa lớn và nước lũ tràn vào nhà, chị T.T.K.O. (trú tại xã Đại Lộc, Đà Nẵng) cho biết cha chị đã bồng cháu ngoại 8 tháng tuổi (con trai chị O.) sang nhà hàng xóm để tránh lũ.

Lực lượng chức năng vượt dòng nước lũ đưa cháu bé đi cấp cứu (Ảnh: A Thành).

Tuy nhiên, do nước chảy xiết và đường trơn trượt, cả hai ông cháu đã không may bị ngã xuống dòng nước.

Cháu bé nhanh chóng được vớt lên nhưng có biểu hiện hoảng sợ và sốt nhẹ. Lo lắng cho sức khỏe của con, nhưng do đường sá ngập lụt nghiêm trọng, chị O. không thể tự đưa cháu đến bệnh viện và đã phải cầu cứu trên mạng xã hội.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Xuyên nhanh chóng triển khai lực lượng.

Cháu bé được đưa đến bệnh viện để cấp cứu (Ảnh: A Thành).

Một ca nô đã được điều động để tiếp cận khu vực nhà chị O.. Tuy nhiên, do đường hẹp, ca nô không thể vào sâu, các cán bộ, chiến sĩ đã phải lội bộ giữa dòng nước lũ chảy xiết, cõng hai mẹ con chị O. ra ngoài và đưa đến bệnh viện.

Trong chiều 27/10, cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc để thăm khám. Các bác sĩ xác định cháu không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nhưng vẫn cần được điều trị và theo dõi tại bệnh viện.