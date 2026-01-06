Người dân đào trúng “tử thần” dưới ruộng

Ngày 6/1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp với lực lượng công an địa phương di dời thành công một quả bom được phát hiện tại thôn Làng Trê đến nơi an toàn, chờ hủy nổ theo quy định.

Trước đó, vào chiều 5/1, một người dân thôn Làng Trê trong lúc làm ruộng đã phát hiện quả bom bị vùi dưới bùn và kịp thời báo cáo chính quyền địa phương. Cùng ngày, một người dân khác tại thôn Cà Xen (xã Minh Long) cũng phát hiện một quả đạn cối 81mm còn nguyên ngòi nổ.

Cơ quan chức năng xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi di dời quả bom đến nơi an toàn để chờ hủy nổ theo quy định (Ảnh: Công an xã Minh Long).

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long, quả bom và đạn cối đều đã bị chôn vùi trong lòng đất từ lâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với công an xã thiết lập rào chắn bảo vệ hiện trường, sau đó tiến hành di dời các vật liệu nổ này đến khu vực an toàn. Các vật liệu nổ sẽ được bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tiếp nhận và hủy nổ theo đúng quy trình.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, đào bới hay di chuyển các loại vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh như bom, mìn, đạn pháo do tính chất nguy hiểm cao.

Khi phát hiện vật liệu nổ, cần báo ngay cho chính quyền địa phương để được xử lý kịp thời và đúng quy định, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.