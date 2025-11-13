"Lá chắn xanh" xơ xác sau hai cơn bão dữ

Hàng chục héc ta rừng phi lao phòng hộ ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) từng xanh ngát, nay trở nên trơ trụi, xác xơ.

Theo người dân địa phương, hai cơn bão số 5 (Kajiki) và số 10 (Bualoi) liên tiếp đổ bộ Hà Tĩnh vừa qua đã làm hàng loạt cây phi lao gãy đổ, nghiêng ngả khắp mặt đất. Đa số những cây này gãy ngang thân, chết héo.

Những cánh rừng phi lao tại xã Lộc Hà được trồng từ năm 2000. Suốt nhiều năm qua, rừng phi lao như "lá chắn xanh" vững chãi, bảo vệ bờ biển và khu dân cư trước sóng gió, xói mòn, cát bay.

Thế nhưng, việc những cánh rừng bị tàn phá sau khi hứng chịu 2 cơn bão đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò bảo vệ này.

Một số gốc cây lớn rễ lộ thiên, cây khác bật gốc nằm ngổn ngang trên bãi cát sau các cơn bão càn quét.

Trước việc hàng loạt cây phi lao không còn khả năng phục hồi, nhiều người dân đành xin cơ quan chức năng cho chặt bỏ làm củi để có phương án trồng lại.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, ảnh hưởng kép của bão số 5 và bão số 10 đã khiến khoảng 42.000ha rừng trên địa bàn bị thiệt hại, trong đó có gần 27.600ha rừng sản xuất, phần còn lại là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.