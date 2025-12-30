Beyoncé Knowles chính thức gia nhập câu lạc bộ nghệ sĩ tỷ phú USD

Theo Forbes, trong năm 2025, Beyoncé kiếm được khoảng 148 triệu USD, qua đó trở thành ca sĩ - nhạc sĩ được trả thù lao cao thứ 3 thế giới. Trước đó, chồng của cô, rapper Jay-Z, là nghệ sĩ âm nhạc đầu tiên được Forbes công nhận là tỷ phú vào năm 2019.

Việc Beyoncé gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú” diễn ra sau thành công của chuyến lưu diễn toàn cầu Cowboy Carter Tour, thu về hơn 400 triệu USD tiền bán vé, theo thống kê của Pollstar.

Beyoncé Knowles trở thành nghệ sĩ thứ 5 trên thế giới gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD (Ảnh: Getty).

Trước đó, chuyến lưu diễn Renaissance World Tour của Beyoncé cũng mang lại doanh thu ấn tượng và được chuyển thể thành bộ phim hòa nhạc công chiếu tại các rạp trên khắp nước Mỹ vào năm 2023, với tổng doanh thu phòng vé toàn cầu khoảng 44 triệu USD. Nữ ca sĩ được cho là hưởng một nửa số tiền này.

Forbes cũng cho biết Beyoncé thu về 60 triệu USD từ Netflix cho bộ phim tài liệu Homecoming: A Film by Beyoncé (2019), đồng thời nhận thêm 50 triệu USD cho màn trình diễn giữa hiệp trong trận đấu NFL đầu tiên do Netflix phát sóng vào dịp Giáng sinh năm 2024.

Bên cạnh thành công âm nhạc - bao gồm kỷ lục là nghệ sĩ sở hữu nhiều giải Grammy nhất lịch sử với 32 tượng vàng - Beyoncé còn xây dựng đế chế kinh doanh đa lĩnh vực.

Năm 2010, cô thành lập công ty sản xuất Parkwood Entertainment. Năm 2024, nữ ca sĩ ra mắt Cécred, thương hiệu chăm sóc tóc riêng, đồng thời giới thiệu một nhãn hiệu đồ uống có cồn.

Beyoncé Knowles gặt hái nhiều thành tựu trong lĩnh vực ca hát (Ảnh: Getty).

Trước đó, Beyoncé từng hợp tác nhiều năm với Adidas để phát triển dòng thời trang Ivy Park, ra mắt từ năm 2016. Những dự án kinh doanh này đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng khối tài sản của cô.

Beyoncé Knowles (SN 1981) từng là thành viên nhóm nhạc nữ Destiny’s Child trước khi bước vào sự nghiệp solo và trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế giới. Trong các thành viên của Destiny’s Child, Beyoncé là người có sự nghiệp cá nhân rực rỡ nhất sau khi nhóm tan rã.

Theo Billboard, Beyoncé xếp thứ 37 trong danh sách những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Năm 2009, cô được vinh danh là Nghệ sĩ dẫn đầu Top Radio Songs của thập kỷ.

Beyoncé Knowles và chồng, rapper Jay-Z, tạo thành cặp đôi quyền lực của làng giải trí thế giới (Ảnh: News).

Tạp chí Time đưa Beyoncé vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới trong các năm 2013 và 2014, còn Forbes xếp cô ở vị trí thứ 6 trong danh sách Nhân vật của năm 2016.

Beyoncé kết hôn với rapper Jay-Z - một trong những nghệ sĩ âm nhạc giàu có và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Jay-Z hiện điều hành công ty giải trí Roc Nation, sở hữu 24 giải Grammy và khối tài sản ước tính khoảng 2,5 tỷ USD. Anh cũng là nghệ sĩ hip-hop đầu tiên trở thành tỷ phú.

Với tầm ảnh hưởng sâu rộng trong âm nhạc, kinh doanh và văn hóa đại chúng, Beyoncé và Jay-Z được xem là một trong những cặp vợ chồng quyền lực nhất của làng giải trí Mỹ.