Chiến sự Ukraine 30/12: Hỗn loạn ở Kupyansk, Nga hay Ukraine đang trên cơ?

Chiến sự Ukraine đang diễn ra hết sức ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Người Ukraine phản đối công nhận lãnh thổ do Nga kiểm soát

Kyiv Independent đưa tin, một cuộc thăm dò dư luận mới được công bố ngày 29/12 cho thấy 76% người Ukraine cho rằng việc công nhận các vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát là một phần của Nga để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh là không thể chấp nhận được.

Cuộc thăm dò dư luận do Quỹ Sáng kiến ​​Dân chủ Ilko Kucheriv (DIF) thực hiện với 2.000 người trưởng thành trên toàn quốc.

Trong số những người được hỏi, 11% cho biết câu hỏi này khó trả lời, và chỉ 13% cho rằng nó có thể chấp nhận được.

Tỷ lệ người Ukraine đồng ý rằng Ukraine nên công nhận các vùng lãnh thổ bị kiểm soát là một phần của Nga cao nhất là ở các vùng miền Trung (22%) và miền Đông (21%) của Ukraine. Ở các vùng phía Nam, tỷ lệ này là 12%, và ở các vùng phía Tây, dưới 2%.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 5 đến ngày 16/12, tại các khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát, nơi không có giao tranh.

Xung đột đang âm thầm chuyển sang năm 2026

Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc đàm phán tại Florida giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã kết thúc mà không đạt được kết quả như mong đợi, chưa có thỏa thuận hòa bình nào được ký kết. Xung đột đang âm thầm chuyển sang năm 2026.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng việc kiểm soát thành phố Zaporizhia cũng rất cần thiết, trong khi kế hoạch của Moscow dự kiến ​​đóng băng chiến tuyến ở đó. Hòa bình vẫn chưa thể đạt được trong tương lai gần.

Trên một mặt trận khác, hoạt động của Anh đã gia tăng. Các báo cáo cho thấy cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny, Đại sứ Ukraine tại Anh, đang trở về Kiev., có thể là để tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống trong tương lai.

Lợi dụng thời tiết xấu, quân đội Ukraine (AFU) phát động một số cuộc phản công gần Huliaipole và Sievierodonetsk nhưng đều thất bại với tổn thất nặng nề.

Cuộc tấn công của quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp diễn bất chấp tuyết rơi dày đặc ở miền Đông Ukraine. Họ được cho là đã tiến sâu hơn vào tỉnh Zaporizhia, xung quanh Stepnogorsk và Huliaipole.

Thêm nhiều đoạn video về tù binh Ukraine bị Nga bắt giữ ở Mirnograd đã xuất hiện, nhưng phía Kiev vẫn tuyên bố đang giữ vững phòng tuyến ở thành phố này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 29/12. Trong khi cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Trump - Zelemsky diễn ra, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, Kiev ra sức phản công (Ảnh: Military Summary).

Mặt trận Zaporizhia dậy sóng

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow chính thức phát động chiến dịch tấn công vào khu vực phòng thủ Orekhov ở Zaporizhia.

Ở phía nam Orekhov, RFAF đã có hành động quyết đoán và tiến sát Novoandreyevka. Điều này có nghĩa là, với việc bắt đầu loại bỏ khu vực phòng thủ bao gồm các làng Lukyanovskoye, Pavlovka, Magdalinovka, Novoyakovlevka và Zapasnoye, quân đội Nga sẽ phá vỡ toàn bộ vành đai phòng thủ của đối phương ở phía nam và phía đông Orekhov.

Điều quan trọng cần lưu ý là chiến dịch tấn công này của Tập đoàn quân Dnepr RFAF bắt đầu vào thời điểm hoàn hảo. Trước hết, bởi vì ở khu vực lân cận, các Tập đoàn quân số 29 và 36 RFAF đã bao vây chặt chẽ Ternovatoye, chuẩn bị đánh chiếm ngôi làng.

Một khi thất bại, tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine dọc sông Gaichur sẽ bị phá vỡ, với tất cả những hậu quả nghiêm trọng. Do đó, rất có thể AFU sẽ điều động lực lượng dự bị vào trận chiến để loại bỏ mối đe dọa từ Ternovatoye. Việc tăng cường đột ngột lực lượng Moscow gần Orekhov sẽ làm đảo lộn kế hoạch của Bộ chỉ huy Kiev.

Cũng cần lưu ý rằng tình hình tác chiến phía bắc Stepnogorsk, nơi Sư đoàn dù số 7 RFAF tiến xa hơn về phía bắc, xác nhận giả định của Readovka. Lính xung kích Nga bắt đầu cô lập một tuyến phòng thủ quan trọng là nhà máy khai thác và chế biến Tavrichesky bị bỏ hoang và hệ thống hầm ngầm rộng lớn tại đây.

Nhà máy này chính là điều đang ngăn cản các đơn vị Moscow nhanh chóng chiếm được khu vực phòng thủ nông thôn ở phía đông. Cách duy nhất để đối phó với công sự khổng lồ là cắt đứt đường tiếp tế từ phía sau.

Mục tiêu trung gian của quân đội Nga là tiến đến tuyến Zarechnoye - Yurkovka. Nếu RFAF thành công, lực lượng Kiev sẽ mất các tuyến đường tiếp tế chính đến Orekhov từ Zaporizhia. Không có tuyến đường thay thế khả thi nào cho quốc lộ N-08, vì nếu không có nó, khoảng cách vận chuyển hậu cần sẽ dài hơn đáng kể, và hoạt động của UAV FPV Nga sẽ làm phức tạp việc vận chuyển hàng hóa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine phía tây Zaporizhia ngày 29/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kênh Suriyakmaps dự đoán tình hình ở Zaporizhia trong thời gian tới rằng, vào mùa xuân, lực lượng Moscow có thể bắt đầu trận chiến giành Orekhov và có thể cả Novomykolaivka. Họ sẽ tiến về hai thị trấn này trong những tháng tới, nhưng trước đó sẽ hướng đến các khu định cư Tersyanka, Lyubytske và Omelnyk, vượt qua sông Vovcha hiện đang đóng vai trò là tiền tuyến.

Tuyến phòng thủ chính của Ukraine sẽ bị đánh chiếm từ phía bắc, trong khi các cuộc tiến công thứ cấp sẽ di chuyển về phía tây từ Huliaipole. Đến cuối mùa đông, binh sĩ Nga có thể đã tiến đến cụm đô thị Orekhov - Preobrazhenka.

Trận chiến ở Orekhov sẽ bao gồm việc tăng cường các trục phía nam nhằm mục đích cắt đứt tuyến đường đến Zaporizhia từ phía bắc.

Tuy nhiên, cũng cần phải đề cập đến mặt trận Vasylivka, vì quân đội Nga sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc đột phá do vị trí gần thủ phủ tỉnh và số lượng lớn UAV.

Tại thị trấn thứ hai (Novomykolaivka), trong khi trận chiến đang diễn ra, quân Nga sẽ tiến về phía tây qua vùng đất cao hướng tới tuyến phòng thủ cuối cùng, Vilnyansk-Novooleksandrivka, có thể đạt được vào mùa hè.

Quân đội Nga sẽ đẩy mạnh tiến công nhằm giành 2 khu định cư Orekhov và Novomykolaivka, tuy nhiên trước đó họ phải chiếm được khu vực màu hồng (Ảnh: Suriyakmaps).

Tại thời điểm này, ở cánh đông Zaporizhia, quân đội Nga tiếp tục tiến công sau khi chiếm giữ Huliaipole và đạt được những bước tiến mới về phía nam thành phố, mở rộng vùng kiểm soát thêm 2,31km².

Lực lượng Kiev đã hoàn tất việc rút lui khỏi các công sự xây dựng từ năm 2022 ở phía đông đường cao tốc do nguy cơ bị bao vây từ các cuộc tiến công gần đây của Nga tại Huliaipole. Điều này cho phép lực lượng Moscow chiếm được đoạn đường cao tốc còn lại giữa Huliaipole và Dorozhynyanka.

Các nhóm xung kích khác tiến xa hơn về phía tây nam dọc theo khe núi gần đó, chiếm thêm các vị trí ven rừng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía đông Zaporizhia ngày 26/12. Lực lượng Kiev tiếp tục rút chạy ở phía nam thành phố Huliaipole (Ảnh: AMK Mapping).

Ở phía tây Zaporizhia, theo hướng Stepnogorsk, RFAF tiếp tục đột phá và đã đạt được những bước tiến mới ở 2 khu vực khác nhau với tổng diện tích 4,26km². Ở phía tây họ tiếp tục phát triển về phía bắc qua Prymorske, củng cố được các vị trí mới ở phía nam của làng, bao gồm một số tòa nhà 3 tầng. Trinh sát - đặc nhiệm Nga tiếp tục hoạt động xa hơn về phía bắc trong khu vực trung tâm làng, và đã có mặt tại các con phố phía bắc, trong khi những đơn vị khác xâm nhập sâu hơn về phía đông qua khe núi Pererva.

Ở phía đông, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở phía đông bắc Stepnogorsk, chiếm giữ các vị trí mới ở các khu rừng phía tây khe núi. Các đơn vị khác xâm nhập sâu hơn vào Lukyanivske, và đang giao tranh nhằm giành khu dân cư. Đọ sức ác liệt cũng tiếp diễn ở các khu vực trung tâm và phía bắc của Stepnogorsk, nơi vẫn còn là "vùng xám".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía tây Zaporizhia ngày 26/12. Lực lượng Moscow đẩy mạnh đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Ngoài ra, theo RVvoenkor, lực lượng Kiev đã phát động các đợt phản công bằng cơ giới quy mô lớn ở phía đông bắc Varvarivka gần Huliaipole nhưng đã bị quân đội Nga đáp trả bằng UAV, đốt cháy một số lượng lớn phương tiện của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 29/12. Lực lượng Moscow chặn đứng cuộc phản công bằng cơ giới của Kiev vào phía bắc thành phố (Ảnh: RVvoenkor).

Ukraine tuyên bố vẫn giữ vững vị trí ở hầu hết Huliaipole

Lực lượng Kiev tiếp tục giữ vững các vị trí trên hầu hết Huliaipole, nhưng việc bảo vệ thành phố ngày càng trở nên khó khăn khi giao tranh ác liệt biến nơi đây thành một chiến trường gần như liên tục, theo đánh giá hôm 29/12 của kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR).

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam của Ukraine, ông Vladyslav Voloshyn, cũng xác nhận, đồng thời mô tả giao tranh là dữ dội và đang diễn ra.

“Không còn chiến tuyến rõ ràng nữa - đó là một chiến trường liên tục”, ông Voloshyn cho biết.

DeepState nhận định, thành phố là một "vùng xám", với lợi thế về quân số cho phép lực lượng Moscow thực hiện các "chiêu trò" tuyên truyền - bao gồm cả việc quay video ở trung tâm thành phố - mặc dù không kiểm soát hoàn toàn.

Thông tin trái chiều từ Kupyansk

Trang phân tích quân sự ANNA News cho biết, quân đội Nga đang giành lại thế chủ động, đẩy lùi cuộc phản công của đối phương tại Kupyansk. Lực lượng mới đã được Bộ chỉ huy Moscow điều động thêm.

Lực lượng Kiev, trong khi phản công nhanh chóng với các nhóm xung kích nhỏ trong các tòa nhà nhiều tầng, đã gặp phải vấn đề tương tự như phía Nga khi chiếm được thành phố.

Họ không thể nhanh chóng tổ chức phòng thủ mà không bị phát hiện.

Những người lính Ukraine không may mắn nhanh chóng trở thành mục tiêu của pháo binh và không quân Nga. Việc thiếu khả năng củng cố lực lượng đã phần nào làm giảm hiệu quả cuộc phản kích của Ukraine.

RFAF đã phá được vòng vây gần các nhà máy đóng hộp sữa và đường, ở khu vực đường Sidorenko và phía tây nam thành phố.

Các nhóm xung kích rải rác của Ukraine vẫn còn hiện diện ở đây, nhưng tình hình đã được cải thiện và việc tiếp tế cho các binh sĩ Nga tại các vị trí ở những khu vực này của Kupiynsk thuộc vùng Kharkov tốt hơn trước rất nhiều.

Tuy nhiên, thành phố vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 29/12. Lực lượng Moscow dần giành lại thế chủ động, phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Trái ngược với các thông tin tích cực cho Nga kể trên, kênh AMK Mapping lại cho rằng lực lượng Kiev tiếp tục phản công và đạt được những tiến bộ ở phía tây Kupyansk.

Sau khi chiếm được Trường Cao đẳng Vận tải Cơ giới Kupyansk, AFU bắt đầu tấn công về phía tây bắc thông qua các con phố dân cư thấp tầng trong "vùng xám". Các mũi khác đang tiến về phía đông nam từ đường cao tốc đã liên kết với họ, bao vây các đội hình còn lại của Nga cố thủ trong và xung quanh khu dân cư cao tầng Yuvileynyi. Trong ngày qua, có thêm 0,27km² nghiêng về phía Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 29/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt, chia cắt các đội hình của lực lượng Moscow (Ảnh: AMK Mapping).

Trận chiến cam go ở Dobropillya

Trên mặt trận Dobropillya (phía bắc Pokrovsk - Mirnograd), cả hai bên đều đã tiến công ở nhiều khu vực khác nhau.

Ở phía tây nam, chiến tuyến đã được điều chỉnh nghiêng về phía Ukraine sau khi họ thực hiện thêm các cuộc phản công khoảng 2 tuần trước. AFU phát triển về phía đông từ khu vực các trang trại chăn nuôi lợn, chiếm phần còn lại của con đường Grishino, và củng cố vị trí ở rìa rừng phía bắc. Từ đó, họ chiếm lại các khu vực rừng ở hai bên đường cao tốc, bao gồm cả giao lộ phía tây bắc Svitle.

Ở phía đông bắc, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công ở Rodynske. Họ giành lại Trường số 35 và một số tòa nhà 3 tầng gần đó và đang xóa sổ các vị trí của Ukraine trong các tòa nhà còn lại ở phía tây. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu dân cư thấp tầng phía bắc, nơi các nhóm xung kích nhỏ từ cả hai phía đang hoạt động, và trên các đường phố phía tây nam thành phố.

Ở phía đông bắc, RFAF tiếp tục đẩy lùi đối phương từ phía sau Rodinske. Họ đột phá từ các vị trí vừa chiếm lại được tại mỏ Krasnolymanskaya, củng cố vị trí ở khu vực rừng và đường viền cây cối gần đó. Các nhóm bộ binh nhỏ đang cố gắng tiến qua các cánh đồng và đến tuyến đường sắt.

Thêm vào đó, quân đội Nga đã tiến xa hơn về phía bắc dọc theo các khu rừng phía đông bắc của mỏ, chiếm lại hầm mỏ và các khu vực xung quanh sau khi lực lượng Kiev rút lui về làng Sukhetske.

Thế trận vẫn giằng co khi có 3,71km² nghiêng về phía Ukraine trong khi Nga cũng giành được 3,12km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya ngày 29/12. Thế trận tiếp tục giằng co giữa 2 bên sau khi Moscow kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk và Mirnograd (Ảnh: AMK Mapping).

Giao tranh ở Seversk leo thang

Giao tranh trên các cao điểm phía tây Seversk đang leo thang: Ukraine, nhằm ngăn chặn lực lượng Moscow củng cố vị trí, đang phát động các cuộc phản công bằng cơ giới, kể cả ở khu vực Svyato-Pokrovskoe, kênh Rybar cho hay.

Có thông tin về một cuộc tiến công dọc theo tuyến Platonovka-Seversk, mặc dù thông tin từ đó còn mâu thuẫn.

Gần Svyato-Pokrovskoe, lực lượng Kiev phát động một cuộc phản công, lợi dụng thời tiết xấu. Một xe chiến đấu bộ binh chở quân đã vượt qua được vùng ngoại ô phía đông của Svyato-Pokrovskoe từ các cánh đồng phía tây Zvanovka, nhưng đã bị UAV thiêu rụi. Binh sĩ Ukraine phân tán vào các tòa nhà liền kề nhưng sau đó đã bị loại bỏ.

Giao tranh giành Reznikovka vẫn tiếp diễn, với các đơn vị Moscow đã áp sát vùng ngoại ô phía đông thị trấn.

Có những báo cáo trái chiều đến từ sườn phía nam. Mặc dù Petrovskoye (Pazeno) và Vasyukovka đã được Nga tuyên bố kiểm soát, nhưng chưa có đoạn phim giám sát khách quan nào xuất hiện từ đó.

Điều đáng chú ý là, AFU tăng cường các cuộc phản công sau khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận mất Seversk, đẩy nhanh việc chuẩn bị cho một tuyến phòng thủ mới và thay đổi chỉ huy của cụm tác chiến.