Dịch vụ và hậu mãi tạo khác biệt cho VinFast

Xưởng dịch vụ có ở khắp nơi, thuận tiện cho người dùng

Trong bối cảnh thị trường ô tô cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chất lượng hậu mãi trở thành một trong những yếu tố quyết định trong việc lựa chọn thương hiệu xe. Thị trường Việt Nam gần đây cũng chứng kiến “cuộc đua hậu mãi” khi các hãng xe đang có nhiều động thái nâng cấp chính sách cũng như chất lượng dịch vụ, điển hình như việc nâng chuẩn thời hạn bảo hành ô tô từ 3 năm lên 5 năm.

Bên cạnh các yếu tố nội tại của thị trường, sự tham gia của các doanh nghiệp mới, trong đó có VinFast, với chiến lược chú trọng hạ tầng và dịch vụ hậu mãi, được xem là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi chính sách.

Mạng lưới xưởng dịch vụ VinFast được mở rộng tại nhiều địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng và sửa chữa ngày càng tăng của người dùng xe điện (Ảnh: VinFast).

Cuối tháng 11, VinFast đã khai trương xưởng dịch vụ 4.500m2 tại Bắc Ninh, đánh dấu xưởng dịch vụ thứ 350. Theo kế hoạch, số lượng xưởng sẽ tăng lên con số 400 ngay trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về bảo dưỡng, sửa chữa các dòng xe điện.

Không chỉ nâng cao về lượng, xưởng dịch vụ VinFast cũng đang thay đổi mạnh về chất khi các cơ sở được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại như máy chẩn đoán lỗi, hiệu chỉnh lái 3D, hiệu chỉnh lực phanh, dây chuyền pha sơn gốc nước thân thiện môi trường.

“Đặt lịch qua ứng dụng, đánh xe đến tranh thủ mua sắm, quay vào là bảo dưỡng xong”, anh Nguyễn Mạnh Hà (Bắc Ninh) chia sẻ về trải nghiệm xưởng dịch vụ ngay gần nhà.

Anh cho biết, với mạng lưới xưởng dịch vụ dày đặc của VinFast, việc đi bảo dưỡng hay sửa chữa tiện lợi hơn rất nhiều.

“Tôi bị nổ lốp ở Quảng Trị, gọi hotline VinFast, chỉ 20 phút là kỹ thuật viên có mặt hỗ trợ thay lốp. Dịch vụ cứu hộ thực sự rất nhanh chóng và tận tình”, anh Nguyễn Bá Minh Đăng, chủ xe VF 6 tại Hà Nội chia sẻ trải nghiệm lái xe vượt bão miền Trung vừa qua.

Khi gặp sự cố, anh đã được VinFast cứu hộ miễn phí. Anh cũng nhận định những chuyến xe xuyên Việt trở nên yên tâm hơn với người dùng xe điện nhờ độ phủ xưởng dịch vụ của VinFast.

Đội ngũ kỹ thuật viên VinFast được đào tạo bài bản, thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa theo quy trình kỹ thuật thống nhất trên toàn hệ thống (Ảnh: VinFast).

Đồng quan điểm với anh Đăng, nhiều chủ xe cho biết, chính sách miễn phí cứu hộ trong suốt thời gian bảo hành giúp người dùng VinFast yên tâm khi được hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi mà không tốn chi phí.

Dịch vụ cao cấp, chi phí hợp lý

Điểm nổi bật trong mô hình hậu mãi của VinFast là sự đồng bộ trong quy trình phục vụ và những chính sách chăm sóc khách hàng tỉ mỉ.

Đơn cử, trong trường hợp xe gặp lỗi nghiêm trọng liên quan đến pin hoặc động cơ, khách hàng được hỗ trợ mượn pin hoặc mượn xe thay thế trong thời gian chờ sửa chữa. Chính sách này giúp việc di chuyển hằng ngày của khách hàng không bị gián đoạn, đồng thời củng cố niềm tin của người dùng vào dịch vụ xe điện.

Nhiều khách hàng chia sẻ đã được kỹ thuật viên của hãng tư vấn chi tiết và đưa ra lời khuyên thực tế để hạn chế các lỗi phát sinh sau này. Một số người dùng lâu năm còn nhận xét rằng mức độ minh bạch trong báo lỗi và báo giá là yếu tố khiến họ gắn bó với thương hiệu. Trên các hội, nhóm về xe điện, liên tục có các bài viết thuật lại trải nghiệm tích cực tại các xưởng VinFast.

Anh Lường Đình Chung chia sẻ bảng quyết toán chi phí sửa chữa hơn 10 triệu đồng nhưng không phải trả đồng nào vì xe đang trong thời hạn bảo hành (Ảnh: NVCC).

“Lỗi đâu thay đó, hóa đơn của bạn là 0 đồng”, anh Lường Đình Chung, chủ xe VF 9 đăng bảng quyết toán chi phí sửa chữa với công và phụ tùng hơn 10 triệu đồng, nhưng được bảo hành hoàn toàn và không mất thêm chi phí. Trong đó, camera 360 độ của xe còn được thay mới cả bộ dây để đảm bảo tính năng hoạt động ổn định nhất.

“Bảo dưỡng gần 2 tiếng, soi gầm xem pin có sứt mẻ gì không, lại rửa xe miễn phí mà hết tổng có hơn 600.000 đồng”, anh Tora Nguyễn, admin (quản trị viên) cộng đồng VF 9 Club cho biết.

Việc VinFast liên tục mở thêm xưởng dịch vụ, rút ngắn thời gian sửa chữa và đảm bảo minh bạch trong mọi khâu cho thấy hãng Việt không chỉ dẫn đầu thị trường xe về doanh số mà còn dẫn đầu về trải nghiệm khách hàng với chính sách hậu mãi tốt. Đây là yếu tố quan trọng giúp người dùng tự tin hơn khi chuyển từ xe xăng sang xe điện.