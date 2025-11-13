Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khắc phục thiệt hại sau bão Kalmaegi

Ngày 13/11, đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra tại một số địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đến thăm người dân bị thiệt hại bởi thiên tai, triều cường tại xã Đề Gi, Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên bà con vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà tới người dân xã Đề Gi bị thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Ảnh: Công Sơn).

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các lực lượng quân đội, công an trên địa bàn hỗ trợ bà con dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa. Đối với những trường hợp nhà sập hoàn toàn, các địa phương cần có giải pháp hỗ trợ khôi phục nhà cửa, bố trí chỗ ở tạm cho bà con.

“Điều quan trọng trước mắt là phải ổn định sinh kế cho nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh; hỗ trợ về vốn, lãi suất, cung ứng giống cây trồng vật nuôi. Bà con nhân dân cũng phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng hoan nghênh bà con nhân dân đoàn kết đã chấp hành nghiêm lệnh của chính quyền di tản tránh bão, nhờ đó không có thiệt hại về người. Đồng thời, Thủ tướng mong bà con tiếp tục đoàn kết, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên công nhân làm việc tại Công ty HD Nhơn Hội (Ảnh: Doãn Công).

Nhân đây, Thủ tướng yêu cầu di dời luôn người dân khỏi những nơi nguy hiểm để bảo đảm an toàn về sau. Thủ tướng cho biết sẽ nghiên cứu để khoanh nợ, giãn, hoãn nợ, hỗ trợ bà con vay ngân hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình thiệt hại một số doanh nghiệp tại Khu kinh tế Nhơn Hội như Công ty thức ăn chăn nuôi Fago, Công ty HD Nhơn Hội, Công ty TNHH tổng hợp Tân Đại Hưng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên, chia sẻ những thiệt hại về tài sản của các đơn vị trong cơn bão số 13 vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra thiệt hại và công tác khắc phục tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là thời điểm then chốt, không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần huy động tối đa lực lượng quân đội, dân quân, thanh niên hỗ trợ doanh nghiệp dọn dẹp hiện trường, sửa chữa nhà xưởng, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu nỗ lực cao nhất không để bị đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, giữ đơn hàng và uy tín với khách hàng, qua đó giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Nhiều nhà xưởng tại Khu kinh tế Nhơn Hội bị sập đổ sau bão số 13 (Ảnh: Doãn Công).

Chính phủ sẽ triển khai các gói hỗ trợ tín dụng lãi suất thấp, giãn và khoanh nợ cho doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng do thiên tai.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu các chính sách giảm thuế, phí và lệ phí nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.