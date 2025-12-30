Vì sao cột điện gãy đổ vẫn ngổn ngang nhiều tháng sau bão?

Ngành điện nêu 3 nguyên nhân

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Việt Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, cho biết trong năm nay, tỉnh chịu tác động nặng nề của 2 cơn bão mạnh gồm có Kajiki (bão số 5) và Bualoi (bão số 10), đổ bộ liên tiếp chỉ trong khoảng một tháng.

"Bão trước chưa kịp khắc phục xong, bão sau tiếp tục gây thiệt hại khiến hệ thống điện bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng", ông Thắng nói.

Theo thống kê, 2 cơn bão đã làm gãy đổ, hư hỏng gần 8.000 cột điện trung và hạ thế, hàng chục nghìn mét đường dây bị đứt, tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 tỷ đồng. Đây là mức thiệt hại cao nhất từ trước đến nay đối với ngành điện Hà Tĩnh.

Nhiều tháng sau bão, hàng loạt cột điện tại thôn Liên Hải, xã Thạch Khê chưa được thay mới, phải dùng cành cây, khúc gỗ làm cột tạm (Ảnh: Dương Nguyên).

Ngay sau bão, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, công nhân từ nhiều đơn vị về hỗ trợ Hà Tĩnh. Lực lượng lên tới khoảng 1.000 người tập trung khắc phục sự cố, tận dụng vật tư sẵn có để cấp điện tạm thời.

Nhờ đó, sau khoảng 5 ngày, toàn tỉnh cơ bản được cấp điện trở lại, riêng một số vùng bị ngập sâu phải mất hơn một tuần mới khôi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 12, tỉnh vẫn còn một số khu vực chưa thể thay thế cột điện kiên cố, phải sử dụng cột tạm. Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Thứ nhất, thời tiết sau bão cực kỳ bất lợi. Hà Tĩnh liên tục mưa kéo dài khoảng 45 ngày, thậm chí gần 2 tháng khiến việc đào móng, dựng cột, đổ bê tông ngoài trời khó triển khai. Điều này buộc ngành điện phải thông cảm với nhà thầu.

Cột điện lớn gãy đổ, chưa được thu dọn ven quốc lộ 8A (Ảnh: Dương Nguyên).

Thứ hai, nguồn cung ứng cột điện gặp khó khăn do cùng thời điểm, nhiều tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị đều bị bão gây thiệt hại nặng. Nhu cầu vật tư tăng đột biến trong khi số cơ sở sản xuất có hạn, không thể đáp ứng kịp.

"Nguyên nhân thứ ba, nhân lực có tay nghề đặc thù như leo cột, lắp xà, kéo dây điện có hạn, dẫn đến việc không thể sửa chữa, thay thế trên diện rộng trong thời gian ngắn", ông Thắng lý giải.

Cam kết hoàn thành trước 31/12

Trước thực tế trên, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Đơn vị huy động tối đa nhân lực ở nhiều bộ phận tham gia, ưu tiên xử lý những vị trí mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cho người dân.

Ngành điện cũng tăng cường kiểm tra lưới điện, kịp thời dựng lại các cột tạm bị gãy đổ do trâu bò va quệt. Đơn vị bố trí lực lượng tăng ca, tăng giờ làm việc và tháo gỡ vướng mắc cho nhà thầu nhằm rút ngắn thời gian thi công.

"Chúng tôi cam kết với tỉnh sẽ hoàn thành toàn bộ khối lượng khôi phục lưới điện trước ngày 31/12 để đảm bảo phục vụ người dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán", ông Thắng khẳng định.

Ngành điện Hà Tĩnh cam kết hoàn thành toàn bộ khối lượng khôi phục lưới điện trước ngày 31/12 (Ảnh: Văn Nguyễn).

Liên quan đến việc một số cột điện hư hỏng vẫn còn nằm ở mép đường, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết đây chủ yếu gồm những vị trí không còn nguy hiểm. Ngành điện đang phân loại, đánh giá vật tư thu hồi, những cột không còn giá trị sử dụng sẽ được tiêu hủy tại chỗ hoặc vận chuyển đến địa điểm phù hợp theo quy định.

Trước đó, Dân trí phản ánh, sau 3-4 tháng kể từ khi bão tan, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, hàng loạt cột điện gãy đổ vẫn chưa được thay mới hoặc dọn dẹp.

Tại thôn Liên Hải, xã Thạch Khê, thay vì dựng cột kiên cố, đơn vị điện lực tạm thời dùng cành cây, khúc gỗ chống đỡ cột điện ngã để duy trì cấp điện. Việc làm này khiến đường dây chùng thấp, tủ điện treo tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây bất an cho người dân.

Cùng với đó, trên quốc lộ 8A (đoạn qua xã Đức Thịnh, phường Bắc Hồng Lĩnh) và tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, nhiều cột điện lớn gãy đổ vẫn chưa được thu dọn, ảnh hưởng đến mỹ quan.