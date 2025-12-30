TPHCM tăng phó chủ tịch cho 83 phường, xã

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã, số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc cấp xã.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương tăng một phó chủ tịch UBND đối với phường, xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường rộng từ 5,5km2, xã rộng từ 30km2 trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo triển khai kết luận; rà soát và xây dựng lộ trình giảm cấp phó tại các cơ quan đang vượt số lượng theo quy định.

Phường Sài Gòn tại TPHCM được tăng một phó chủ tịch UBND (Ảnh: Nam Anh).

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM cần hướng dẫn xã xây dựng mô hình phó chủ tịch UBND kiêm nhiệm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công. Việc bổ sung số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn và tương đương thực hiện theo Nghị quyết số 332/NQ-CP của Chính phủ. Trường hợp bố trí vượt số lượng phải có phương án giảm dần, bảo đảm đúng quy định.

Đối chiếu theo các tiêu chí trên, Thành ủy TPHCM đã lên danh sách 83 xã, phường được tăng một phó chủ tịch UBND mỗi địa phương.

Các xã tại TPHCM được tăng một phó chủ tịch UBND mỗi đơn vị:

Long Điền, Hồ Tràm, Thái Mỹ, Bàu Bàng, Bình Lợi, Tân An Hội, Hiệp Phước, Hưng Long, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Xuân Thới Sơn, Củ Chi, Tân Nhựt, Nhà Bè, Bình Hưng, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Đông Thạnh, Long Hải, Bà Điểm.

Các phường tại TPHCM được tăng một phó chủ tịch UBND mỗi đơn vị:

Long Phước, Phú An, Long Nguyên, Bà Rịa, Chánh Hiệp, Chánh Phú Hòa, Cát Lái, Thuận An, Phú Thuận, Vĩnh Tân, Tân Mỹ, An Khánh, Phước Thắng, Tân Sơn, Tân Uyên, Phú Mỹ, Bình Cơ, Tây Nam, Long Trường, Thủ Dầu Một, Thới Hòa, Hòa Lợi, Tam Thắng, Rạch Dừa, Bến Cát, Lái Thiêu, Tân Tạo, Thủ Đức, Long Bình, Tân Đông Hiệp, Bình Dương, Phú Lợi, Bình Hòa, Bình Trung, Phước Long, Vũng Tàu, Tân Thuận, Bình Tân, Tân Hiệp, Tân Khánh, An Phú Đông, Trung Mỹ Tây, Đông Hòa, Tam Bình, Linh Xuân, Thuận Giao, An Phú, Tân Hưng, Thới An, An Lạc, Phú Định, Bình Đông, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Tăng Nhơn Phú, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Hiệp Bình, Dĩ An, Tân Phước, Sài Gòn, Bến Thành, Nhiêu Lộc.