Một xã ở Đà Nẵng để cán bộ mang theo máy tính, điều hòa về đơn vị mới

Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã ban hành kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình sắp xếp, thành lập xã Hòa Vang.

Theo kết luận, nhằm đảm bảo công tác quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, hiệu quả, UBND xã Hòa Vang đã kịp thời ban hành nhiều quyết định, công văn, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công.

Trụ sở UBND xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Tuy nhiên, qua kết quả thanh tra nhận thấy UBND xã Hòa Vang và các đơn vị có liên quan vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

UBND xã Hòa Phong và Hòa Phú cũ bàn giao thiếu 13 cơ sở nhà đất cho UBND xã Hòa Vang. Trách nhiệm thiếu sót này thuộc về 2 xã cũ.

UBND xã Hòa Vang cũng chưa thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản đối với các tài sản tiếp nhận từ UBND huyện Hòa Vang cũ và UBND các xã cũ.

Chính quyền xã này cũng chưa rà soát, lập phương án xử lý 18 cơ sở nhà đất bỏ hoang; chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý, cấp giấy chứng nhận đối với 46 cơ sở nhà đất sau sắp xếp.

UBND xã Hòa Vang còn chậm thanh lý 5 ô tô do các đơn vị cũ chưa bàn giao tài sản, hồ sơ pháp lý.

Thanh tra cũng chỉ ra, UBND xã Hòa Vang thiếu sót khi để xảy ra trường hợp công chức mang theo tài sản (1 máy tính để bàn, 1 điều hòa) khi chuyển về đơn vị công tác mới (UBND xã Hòa Tiến) nhưng chưa có văn bản điều chuyển tài sản.

Trên cơ sở đó, Thanh tra thành phố Đà Nẵng kiến nghị UBND xã Hòa Vang tăng cường kiểm tra việc quản lý tài sản công; khẩn trương đo đạc, xác lập ranh giới đất đai; lập hồ sơ, phương án xử lý các cơ sở nhà đất bỏ hoang, tài sản dôi dư.

UBND xã Hòa Vang cũng cần hoàn tất đăng ký biến động đất đai và các tài sản; sớm thực hiện thanh lý tài sản, đặc biệt là các ô tô chưa đủ hồ sơ.

Thanh tra cũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hòa Vang xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả theo quy định.