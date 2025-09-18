Rừng dương ven biển chết hàng loạt, người dân lo mất “lá chắn” bão

Thời gian gần đây, nhiều người dân xã An Lương (tỉnh Gia Lai) không khỏi xót xa trước tình trạng, hàng loạt cây dương 5-10 năm tuổi ven biển tại địa phương bị chết khô không rõ nguyên nhân.

Thực trạng này khiến người dân địa phương lo lắng trước nguy cơ mất đi “lá chắn” tự nhiên chống gió bão, cát bay. Đặc biệt là sau những hậu quả nặng nề từ khai thác titan trước đây đã xóa sổ rừng dương 50-60 năm tuổi khiến người dân càng bị ám ảnh.

Hàng loạt cây dương ven biển ở xã An Lương, tỉnh Gia Lai bị chết khô (Ảnh: Doãn Công).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực rừng dương dọc 2 bên đường ven biển (ĐT639) đoạn qua xã Mỹ Thành cũ (nay là xã An Lương) hàng nghìn cây dương hàng chục năm tuổi xanh tốt bỗng dưng chết khô, nhiều cây chết bị cưa hạ vận chuyển đi nơi khác.

Cũng theo ghi nhận, tình trạng cây dương chết chưa dừng lại vì một số khu vực rừng khác cũng có dấu hiệu cây đang chết dần, những cành lá xanh tươi chuyển màu xám xịt.

Theo người dân địa phương, tình trạng cây dương chết xảy ra khoảng hơn 1 năm nay, trong đó một phần diện tích do bị cháy từ mùa khô năm 2024, một phần cây chết không rõ nguyên nhân.

Một số cây dương chết đã bị cưa hạ vận chuyển đi nơi khác (Ảnh: Doãn Công).

Người dân cũng cho rằng, ngoài diện tích cây dương chết do bị cháy, số dương chết rải rác khắp cánh rừng có thể do đang mùa khô hạn, trong khi nguồn nước ngầm cạn kiệt do ảnh hưởng từ việc khai thác titan trước đây và việc người dân, doanh nghiệp đóng giếng khoan lấy nước phục vụ nuôi tôm.

Ông Võ Hồng Phúc (66 tuổi, trú tại thôn Hưng Lạc, xã An Lương) cho biết cánh rừng dương này là lá chắn có chức năng phòng hộ, che chắn gió và cát cho cả nghìn hộ dân ở địa phương. Nay rừng bị chết khô người dân cũng lo lắng gió bão đe dọa, tình trạng cát bay như thời hậu khai thác titan.

“Sau khi các doanh nghiệp khai thác titan rời đi, rừng được trồng phục hồi nên mấy năm nay người dân không phải chịu nạn cát bay. Bây giờ rừng dương chết nên bà con cũng lo lắng nên mong muốn chính quyền địa phương sớm trồng bổ sung diện tích dương bị chết”, ông Phúc nói.

Tình trạng dương chết rải rác ở nhiều cánh rừng ven biển ở xã An Lương (Ảnh: Doãn Công).

Ông Võ Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã An Lương, cho biết khu vực rừng dương bị chết khô thuộc xã quản lý, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị cháy với diện tích 1,5ha.

“Thời gian tới địa phương sẽ nghiên cứu để có phương án khắc phục. Tuy nhiên, do diện tích đất rừng trên đã quy hoạch thành đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không còn là rừng phòng hộ nên việc đầu tư kinh phí để trồng lại phải có kế hoạch, chủ trương rõ ràng”, ông Hoàng nói.