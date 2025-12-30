Quốc lộ 14D "nát như tương", Đà Nẵng chi hơn 4.500 tỷ đồng nâng cấp

Ngày 30/12, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã ký quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D với tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2025-2027.

Dự án có điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại km1332+610 (xã Bến Giằng), điểm cuối tại km72+700, giáp phạm vi cửa khẩu Nam Giang (xã La Dêê). Tổng chiều dài tuyến hơn 65km.

Quốc lộ 14D "nát như tương", ô tô, xe máy lưu thông rất khó khăn (Ảnh: Công Bính).

Riêng đoạn từ km72+700 đến km74+376 tuyến quốc lộ 14D thuộc phạm vi dự án hoàn thiện cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật tại Tiểu khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Quốc lộ 14D dài khoảng 75km, đã xuống cấp rất nghiêm trọng trong vài năm qua. Đây là tuyến quốc lộ huyết mạch kết nối hành lang kinh tế đông tây, đưa hàng hóa từ các tỉnh Trung Trung bộ lên Tây Nguyên, xuất khẩu sang Lào và ngược lại.

Con đường vốn đã xuống cấp, thời gian gần đây càng xuống cấp nghiêm trọng hơn khi mỗi ngày phải “gánh” rất nhiều đoàn xe tải nặng, xe đầu kéo, sơ mi rơ-moóc vận chuyển hàng hóa từ Lào xuống các cảng biển xuất khẩu đi nước ngoài.

Quốc lộ 14D chỉ rộng 3,5-5,5m. Trên tuyến xuất hiện nhiều điểm đen giao thông, nhiều đoạn che khuất tầm nhìn rất dễ gây tai nạn giao thông.

Người dân dọc tuyến đường cho biết, khi trời nắng nóng xuất hiện bụi bay mù mịt, còn khi mưa xuống, đường lầy lội, các loại phương tiện lưu thông rất khó khăn.