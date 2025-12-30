Giá bạc lao dốc, người mua đối diện nguy cơ lỗ ngay chục triệu đồng/kg

Phiên ngày 29/12, giá bạc đã quay đầu giảm 10% xuống mức 73,54 USD/ounce. Sáng nay, bạc thế giới có thời điểm lùi sâu về 70,9 USD/ounce, giảm tới 19% so với mức đỉnh 83,5 USD/ounce lập một ngày trước đó.

Theo giới phân tích, bạc đang bị chốt lời mạnh sau giai đoạn tăng nóng và liên tục lập những đỉnh mới trong năm.

Trong nước, giá bạc cũng giảm mạnh. Sáng 30/12, các thương hiệu lớn đồng loạt giảm mạnh. Giá bạc đang được mua vào ở mức 73,8 triệu đồng/kg và bán ra mở mức 76,31 triệu đồng/kg - giảm hơn 7 triệu đồng so với mức đỉnh ngày 29/12.

So với phiên 29/12, giá bạc lập đỉnh 83,5 triệu đồng/kg, những người mua bạc ở vùng giá này nếu bán ra vào sáng nay đã lỗ gần chục triệu đồng.

Giá bạc giảm mạnh 10%, người mua có thể lỗ ngay chục triệu đồng/kg (Ảnh: DT).

Dự báo giá bạc năm 2026, các chuyên gia thế giới đang chia làm 2 phe. Một bên lạc quan giá bạc thế giới có thể vượt 100 USD/ounce trong năm 2026, bên khác cho rằng sẽ điều chỉnh do đã hết động lực.

Khảo sát thường niên của Kitco cho thấy đa số nhà đầu tư cá nhân dự báo giá bạc tiếp tục tăng trong năm 2026. 212 người (57%) kỳ vọng bạc sẽ đạt trên 100 USD/ounce vào năm tới, 27% dự báo giá bạc sẽ nằm ở vùng 80-100 USD/ounce. 11% người tham gia khảo sát cho rằng bạc giao dịch trong khoảng 60-80 USD.

Bà Maria Smirnova, chuyên gia tại nhà quản lý tài sản toàn cầu Sprott, tỏ ra lạc quan rằng vấn đề nguồn cung bạc năm nay vẫn chưa được giải quyết, trong khi nhu cầu đầu tư tăng mạnh làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt vật chất. Điều này tạo tiền đề cho đà tăng mạnh năm 2026.

Ở chiều ngược lại, nhiều bên cho rằng giá bạc sẽ điều chỉnh sau đà tăng "nóng".

BMO Capital Markets cho rằng bạc vẫn còn dư địa tăng trong năm sau, nhưng bạc có thể khó duy trì mức đỉnh hiện tại. Họ dự báo mức giá bình quân mặt hàng này là 56,3 USD, và cao nhất khoảng 60 USD một ounce vào quý IV/2026.

Trong báo cáo Triển vọng kim loại quý năm sau, các nhà phân tích tại Heraeus - tập đoàn công nghệ kim loại quý của Đức - cảnh báo giá bạc có thể giảm trong giai đoạn đầu năm 2026. Theo nhà phân tích này, giá bạc đã tăng quá nhanh và dự báo động lực đang suy yếu. Heraeus cũng lưu ý giá cao làm giảm nhu cầu bạc ở một số lĩnh vực, nhưng nó có thể tăng tiếp nếu vàng tiếp tục đi lên.

Các chuyên gia hàng hóa tại TD Securities, ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Canada, cũng dự báo bạc sẽ hạ nhiệt về vùng giữa 40 USD một ounce trong 2026. Theo họ, làn sóng "silverflood" (hiện tượng nguồn cung bạc khổng lồ đổ vào thị trường) đã dẫn tới lượng tồn kho lớn nhất lịch sử tại sàn LBMA (Anh). Điều này làm giảm áp lực tăng giá do nhu cầu tái tích trữ tồn kho toàn cầu.