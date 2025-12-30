Huế bàn giao ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”

Sáng 30/12, UBND thành phố Huế tổ chức lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà kiên cố được xây dựng trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" cho gia đình ông Nguyễn Văn Đức, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Lộc An.

Đây là một trong những hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề về nhà ở do thiên tai, được thành phố Huế hỗ trợ xây dựng lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND thành phố Huế tổ chức lễ khánh thành, bàn giao ngôi nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" cho hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ (Ảnh: Ngọc Minh).

Ngôi nhà của gia đình ông Đức được xây dựng theo tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, tường cứng, mái cứng), đảm bảo khả năng chống chịu tốt trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mang lại sự an toàn và bền vững cho người dân.

Trong đợt cao điểm của chiến dịch, lực lượng vũ trang thành phố Huế đã tích cực hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà mới và sửa chữa 40 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Huế, sau 25 ngày triển khai, địa phương đã hoàn thành sửa chữa 40 căn nhà và xây mới 2 căn tại xã Lộc An.

Đối với 3 căn nhà đang được xây dựng lại tại xã Khe Tre, khối lượng công việc đã đạt trên 85%. Các lực lượng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 16/1/2026, đảm bảo đúng thời hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhấn mạnh rằng những căn nhà được hoàn thành và bàn giao trong đợt này sẽ giúp người dân "an cư, ổn định cuộc sống, đón mùa xuân an vui, đầm ấm".

Ông cũng bày tỏ mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chăm lo lao động sản xuất, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên để sớm ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngôi nhà của gia đình ông Đức được xây dựng kiên cố theo tiêu chí "3 cứng" (Ảnh: Ngọc Minh).

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã trực tiếp tham gia chiến dịch, góp phần sớm hoàn thiện và bàn giao những ngôi nhà kiên cố, đảm bảo chất lượng và kỹ thuật cho người dân.

Ông Minh cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ xây dựng lại nhà ở.

"Sự giúp đỡ kịp thời, nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân là những "viên gạch hồng" góp phần vun đắp niềm tin, thắp lên hy vọng cho người dân trong những thời điểm khó khăn nhất", ông Minh chia sẻ.