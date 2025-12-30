Hải Phòng dự kiến mở rộng hơn 5.600ha diện tích tự nhiên nhờ lấn biển

Dự kiến đến năm 2030, tổng diện tích tự nhiên của Hải Phòng tăng hơn 5.600ha so với năm 2024. Phần lớn diện tích tăng thêm được hình thành từ các dự án lấn biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Một khu vực lấn biển của Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại kỳ họp thứ 29 vừa qua, HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025. Theo đó, diện tích đất tự nhiên được điều chỉnh tăng 930,41ha do lấn biển, chủ yếu dành cho khu công nghiệp và hạ tầng giao thông.

Thành phố đang đẩy nhanh các dự án đầu tư ven biển nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và logistics. Hiện có 4 dự án lấn biển đã được giao khu vực biển và đang triển khai.

Các dự án gồm khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu diện tích 752ha; Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện rộng 681,7ha; Cảng Nam Đồ Sơn tổng diện tích 3.000ha; dự án du lịch - dịch vụ Đồ Sơn và Bến Nghiêng với diện tích lấn biển 1,9ha.

Căn cứ tiến độ các dự án và yêu cầu phát triển hạ tầng, giai đoạn 2025-2030, Hải Phòng đề xuất bổ sung gần 5.000ha diện tích lấn biển để điều chỉnh diện tích tự nhiên của thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc tạo lập quỹ đất thông qua lấn biển có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh diện tích đất tự nhiên không tăng thêm. Luật Đất đai năm 2024 tạo cơ sở pháp lý để quản lý khu vực biển dự kiến lấn biển như đất đai trên đất liền.

Theo dự thảo quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Hải Phòng định hướng tối ưu hóa cơ cấu sử dụng đất, nâng tỷ trọng đất phi nông nghiệp. Diện tích lấn biển dự kiến đạt 5.600ha vào năm 2030 và 7.400ha vào năm 2050, giữ vai trò chiến lược cho phát triển đô thị ven biển và công nghiệp.