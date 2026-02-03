Khởi tố tài xế Lexus mở cửa ô tô gây tai nạn khiến một cháu bé tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Cường (SN 1974, xã Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo công an, sáng 2/1 tại km04+950m quốc lộ 15, thuộc tiểu khu 3, xã Mai Châu (Phú Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm một cháu nhỏ tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Mạnh Hùng).

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra cho thấy, ông Cường điều khiển ô tô biển kiểm soát 30M-323.xx lưu thông trên quốc lộ 15 theo hướng từ xã Mai Hạ tới xã Mai Châu.

Khi đến địa điểm trên, ông Cường dừng xe tại đoạn đường có đặt biển báo cấm dừng, cấm đỗ để vào quán ăn sáng.

Sau khi vợ cùng các con xuống xe, ông Cường mở cửa bên ghế lái để ra khỏi ô tô nhưng không chú ý quan sát các phương tiện đang lưu thông phía sau. Đúng lúc đó, xe máy do chị L.T.M.T. (xã Mai Hạ, Phú Thọ) điều khiển, chở theo phía sau cháu V.A.Q. (SN 2021) lưu thông cùng chiều đã va chạm với cánh cửa ô tô vừa mở.

Cú va chạm bất ngờ khiến hai mẹ con chị T. ngã ra đường. Ngay sau đó, ô tô biển kiểm soát 89A-418.xx do anh H.Đ.C. (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) điều khiển cùng chiều đi tới, bánh sau bên phải chèn qua người cháu Q. khiến cháu tử vong tại hiện trường.

Công an cho biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị T. kết hôn nhiều năm mới sinh được một người con là cháu V.A.Q.. Sự việc để lại nỗi đau to lớn cho gia đình và người thân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn do ông Nguyễn Hữu Cường vi phạm quy định về chấp hành báo hiệu đường bộ, mở cửa xe không bảo đảm an toàn.

Hành vi này vi phạm khoản 2 Điều 11 và khoản 2 Điều 19 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

VKSND khu vực 16, tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn các quyết định tố tụng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, công an yêu cầu tuyệt đối không dừng, đỗ xe tại những nơi bị cấm, không bảo đảm điều kiện an toàn.

Cơ quan công an lưu ý, người điều khiển, người ngồi trên ô tô phải quan sát kỹ phía trước, phía sau và chỉ mở cửa xe khi đã bảo đảm an toàn, tránh gây tai nạn đáng tiếc.