Khởi động 2 công trình chăm lo Tết đối với người dân xã biên giới

Mới đây, tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức chương trình “Xuân Biên giới - Tết biển đảo”, nhằm thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham dự chương trình “Xuân Biên giới - Tết biển đảo” (Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

Điểm nổi bật của chương trình là công trình “Lũy tre biên giới”, với khoảng 11.000 cây tre giống được trồng trên diện tích 10ha dọc biên giới khu vực tỉnh Đồng Nai.

Đây là giải pháp xanh nhằm tăng độ che phủ, chống xói mòn và cải thiện môi trường, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế từ măng tre cho người dân bản địa.

Song song với đó, tuyến đường dài gần 2.000m tại địa phương cũng được tu sửa lại bằng công trình “Thắp sáng đường quê”, với 30 trụ đèn năng lượng mặt trời gắn cờ tổ quốc, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn mới khang trang và an toàn.

Được biết, công trình “Thắp sáng đường quê” và “Lũy tre biên giới” được triển khai với tổng giá trị là 850 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở các công trình hạ tầng, tinh thần sẻ chia còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua những phần quà tình nghĩa đến lực lượng biên phòng và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, trao quà đến người dân tại xã biên giới Lộc Thạnh (Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Biên giới - Tết biển đảo”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã thăm hỏi, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa.

Cụ thể, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với doanh nghiệp, trao tặng các phần quà bao gồm: 50 phần quà Tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn (tổng giá trị hơn 50 triệu đồng); 20 xe đạp đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập (tổng giá trị 40 triệu đồng); các phần quà Tết đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (tổng giá trị hơn 20 triệu đồng); 20 suất học bổng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn (tổng giá trị hơn 40 triệu đồng); đèn năng lượng mặt trời lắp đặt đến 3 bốt biên phòng (tổng giá trị hơn 20 triệu đồng); 100 thùng nước ngọt đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

Thông qua các hoạt động này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ và cộng đồng xã hội trong việc chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người dân.

Đồng thời, chương trình hướng đến động viên, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương, biển đảo của tổ quốc.

Qua đó, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Hữu Đạt

